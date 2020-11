Ökologischer Bodenbelag Purline von Wineo

Der exklusive Herrenausstatter DSTRCT 38 im Zentrum der niederländischen Stadt Zwolle präsentiert sich in puristisch-edlem Interieur, reduziert auf das Wesentliche. Stilgebende Elemente in dem 170 Quadratmeter großen Shop sind Ledersessel im Vintage Style, großzügige Präsentationstische aus edlem Kirschholz – und der ökologische Bodenbelag Purline von wineo als hochmoderne Fischgrät-Bodenfläche.

Autorin: Bärbel Bosch | Fotos: Wineo

Die mit der Planung und Umsetzung des Store-Konzeptes beauftragten Architekten legten großen Wert auf einen in der Herstellung und über die Nutzungsdauer hinweg nachhaltigen und wirtschaftlichen Bodenbelag. wineo Purline Bioboden von Windmöller wird überwiegend aus nachwachsenden und natürlichen Inhaltsstoffen wie Raps- oder Rizinusöl und Kreide hergestellt – ohne Zusatz von Weichmachern, Lösungsmitteln (VOCs) oder Chlorverbindungen.

Der Bio-Polyurethanboden erfüllt mit den Nutzungsklassen 23/34/43 und einem Rückstellverhalten von nahezu 100 Prozent die hohen Anforderungen an die Strapazierfähigkeit der Bodenfläche. Er ist UV-beständig, temperatursicher, geruchsneutral und pflegeleicht. Die trittschalldämmende Wirkung sorgt für eine angenehme Raumakustik.

Aus der Vielzahl an Designs wurde das Holzdesign Acadia in authentischer Landhausdielenoptik ausgewählt. Die Planken in 2,5 Millimetern Särke und 20 Zentimetern Breite wurden diagonal gegeneinander versetzt verlegt. Dadurch entsteht ein außergewöhnliches Bodendesign, das den exklusiven Stil der Herren-Boutique ein unterstreicht.

Der Bioboden wird in Deutschland hergestellt und verfügt über die bauaufsichtliche Zulassung des DIBT (Ü-Zeichen). Er weist zahlreiche internationale qualitäts- und emissionsrelevante Zertifizierungen auf, darunter das Umweltsiegel Blauer Engel und GreenGuard Gold.