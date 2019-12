Farbtrends 2020

Farben faszinieren und wecken Emotionen. Farbvorlieben sind eine ganz persönliche Angelegenheit. Die Art und Weise, wie und mit welchen Farben man sich einrichtet, ist jedoch von grundlegenden gesellschaftlichen Einflüssen geprägt. Und so wie sich Trends und Moden wandeln, ändern sich auch die Farbvorlieben.

Farbe des Jahres 2020

In einer zunehmend digitalisierten Welt wünschen sich die Menschen in ihrem Zuhause eine Ausstrahlung, die dem aktuellen Lebensgefühl entspricht. Dabei steht der Wunsch nach mehr „Human Touch“ im Vordergrund.

Die Farbe des Jahres 2020, Tranquil Dawn™, ist ein sanfter, fließender Farbton, der die Ruhe und Klarheit des frühen Morgens ausstrahlt. Außerdem steht er für die Aufbruchstimmung zu Beginn einer neuen Dekade. In Kombination mit anderen Farbtönen ändert der stimmungsvolle Farbton seine Wirkung.

ColourFutures™ 2020: Farben mit „Human Touch“

Rund um die Farbe des Jahres haben die Farbexperten die ColourFutures™ 2020 zusammengestellt – neutrale und ausdrucksstarke Farbtöne, die den Wunsch nach einem sinnvollen Leben großartig in das Zuhause übertragen.

Farbanalyse: Was war, was kommt, was bleibt

Farbvorlieben transportieren den Zeitgeist. Das wird sichtbar an der Entwicklung der ColourFutures™ im Verlauf von nunmehr 17 Jahren, in der große Schwankungen bei den Farbvorlieben erkennbar sind. Neutrale Töne wurden im Laufe der Zeit immer wichtiger und das Interesse an Grauschattierungen nahm deutlich zu. Die von Farbexperten jeweils gekürten Farbtöne zur Farbe des Jahres, sind von dauerhafter Bedeutung. Aus diesem Grund enthalten die ColourFutures™ 2020 auch Farbtöne, die in den vergangenen fünf Jahren jeweils Leitfarbton waren.

Und mit der vielseitigen Farbe Tranquil Dawn™ wird dem Zuhause genau der „menschlichen Touch“ verliehen, den sich die Menschen als Gegenpol zur digitalisierten Welt wünschen.

Vom Trend zum Produkt

Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit sind die Themen, an denen viele Menschen heute ihre Entscheidungen ausrichten. Auch dann, wenn es um die Gestaltung ihrer vier Wände geht. Mit ihrer ruhigen und leichten Ausstrahlung ist Tranquil Dawn™, die Farbe des Jahres 2020, genau der richtige Farbton, um diesen Trend zu mehr Natürlichkeit in eine gelungene Wandgestaltung umzusetzen.

Alphasol Silikat greift diesen Trend auf: Die diffusionsoffene, mineralisch-matte Sol-Silikatfarbe ist hochwasserdampfdurchlässig und sorgt so für einen optimalen Feuchtigkeitsausgleich. Durch ihre Alkalität wirkt sie natürlich schimmelvorbeugend. Die Farbe ist emissions- und geruchsarm sowie lösemittel- und weichmacherfrei im Sinne der Richtlinie VdL RL01. Somit können die Räume bereits kurz nach dem Anstrich wieder benutzt beziehungsweise bezogen werden. Die hochwertige Innenwandfarbe begeistert zudem durch eine tuchmatte Optik, die sich perfekt mit verschiedenen Wohnstilen kombinieren lässt.

Außergewöhnliche Wandgestaltungen mit unkonventionellen Farbkombinationen und ausdrucksstarken Farbtönen können mit Alphacron Pure umgesetzt werden. Zum Beispiel im angesagten 25hours Hotel München The Royal Bavarian, das überwiegend kräftige Farbtöne und hochwertige, glatte Oberflächen umfasst. Aber auch in gut besuchten Museen wie dem Rijksmuseum in Amsterdam sorgt Alphacron Pure für strapazierfähige Oberflächen. Leichte Verschmutzungen können ohne Aufpolieren der Fläche beseitigt werden.

Alpha Rapid Plus findet auch in einigen Ausstellungssälen Anwendung als Beschichtung. Das moderne, helle Weiß deckt selbst bei dunklen Untergründen in der Regel schon beim ersten Anstrich.

Tür trifft Farbe – ideal für die Renovierung

Die Tür als Bestandteil des individuellen Wohnstils – mit den CPL-Easycolor-Oberflächen hat der ostwestfälische Türenhersteller Grauthoff die Tür neu definiert. Gemeinsam mit den nachhaltigen Rubbol BL Lacken und modernen Farbtonkollektionen wie den ColourFutures™ 2020, werden Innentüren und Zargen nun den aktuellen Farbvorlieben angepasst. So können zum Beispiel nach jedem Mieterwechsel nicht nur die Wände, sondern auch die Türen neu gestrichen statt ausgetauscht werden.

11. Dezember 2019