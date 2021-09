Bright Skies ist die Sikkens Farbe des Jahres 2022

Für Sikkens ist Bright Skies, ein leichter und luftiger Blauton, die Farbe 2022. Um diesen Farbton herum haben Farbexperten vier Paletten für unterschiedlichste Raumgestaltungen entwickelt.

Fotos: Sikkens

Mit den ColourFutures präsentiert Sikkens alljährlich die Farben, die im kommenden Jahr das Lebensgefühl der Menschen perfekt in ihr Zuhause übertragen soll. Bei den ColourFutures 2022 handelt es sich um neutrale, helle und fröhliche Farbtöne, die jedem Raum eine optimistische und unverwechselbare Ausstrahlung verleihen sollen und die es ermöglichen, Räume an neue Anforderungen und Funktionen anzupassen. Herzstück der Trendkollektion ist Bright Skies. Die Farbe des Jahres 2022 ist ein luftiger und leichter Farbton, der an die Weite des grenzenlosen Himmels erinnert.

Open Air Stimmung

In den vergangenen zwei Jahren sind die meisten Menschen weitgehend daheim geblieben – viele haben sogar von zuhause aus gearbeitet. Vielleicht sehnen wir uns auch deshalb jetzt nach Weite, nach Open Air-Erlebnissen und schauen nach neuen Perspektiven und Sichtweisen – kurz gesagt; nach einer frischen Brise für unser Leben! Diese Zeit hat auch gezeigt, dass das Zuhause neu definiert werden muss, denn das Homeoffice wird ganz oder teilweise Bestandteil des Arbeitsalltags bleiben. Und genau dieses Lebensgefühl sowie die unterschiedlichen Anforderungen an unser Zuhause hat das Kreativteam des AkzoNobel Global Aesthetic Center nach ausführlicher Diskussion mit international renommierten Designern und Trendexperten in die ColourFuturesTM 2022 übersetzt. Die Kollektion bietet ein breites Spektrum von neutralen, hellen und fröhlichen Farbtönen, welche die Stimmung des Augenblicks perfekt in unsere Wohnungen übertragen.

Die ColourFutures 2022 sind in vier leicht anzuwendende Paletten gegliedert – die Workshop Colours, die Greenhouse Colours, die Studio Colours und die Salon Colours, die den vier Wänden einen ganz individuellen und zeitgemäßen Look verleihen.

Die Workshop Colours

Wenn das Zuhause nicht mehr nur privater Rückzugsort, sondern zugleich auch Büro, Fitnessstudio und Klassenraum ist, muss es ein offener und flexibler Ort sein, der augenblicklich anders genutzt werden kann. Die fröhlich bunte Workshop-Palette bietet die richtigen Farbtöne, wenn es darum geht, einen Raum zu gestalten, der verschiedenen Anforderungen und Funktionen gerecht werden soll. Geschickt kombiniert, können die Workshop Colours einem Raum einen Frischekick verpassen, besondere Funktionsbereiche in einem Raum definieren oder eine visuelle Verbindung zwischen zwei offenen Räumen schaffen. Gelb, Rosa und ein helles Grün – diese heiteren Farbtöne wirken jeweils gut für sich alleine, passen aber auch wunderbar zusammen und harmonieren mit Bright Skies.

Die Greenhouse Colours

Wenn wir Menschen im Einklang mit der Natur leben, fühlen wir uns einfach besser. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Gepaart mit der Farbe des Jahres 2022 transportieren die trendigen Grün- und Blautöne der Greenhouse-Palette die wohltuende Wirkung der Natur ins Haus. Salbei, moosiges Grün, Schieferblau und ein erdiges Braun – diese Farbtöne sind überdies ideal, um moderne Accessoires aus natürlichen Materialien wie Holz und handgefertigte Keramikstücke gekonnt in Szene zu setzen. Die aus der freien Natur entlehnten Farbkombinationen schaffen eine Wohlfühlatmosphäre und verleihen jedem Interieur einen Hauch von Frische. Damit eignen sich die Greenhouse Colours gut für das Homeoffice, denn sie bieten quasi einen Gegenpol zu unseren aus dem Alltag nicht mehr wegzudenkenden technischen Gräten.

Die Studio Colours

Da das Homeoffice höchstwahrscheinlich Teil des Zuhauses bleiben wird, sind inspirierende und aufmunternde Räume gefragt, die helfen, sich nach Feierabend aus dem Arbeitsalltag auszuklinken, kreativ zu sein und zu träumen. Mit ihren luftigen Rosa-, Rot- und Orangetönen soll die Palette der Studio Colours jeden Raum in einen entspannten Zufluchtsort verwandeln, der gleichzeitig anregend wirkt. Gekonnt eingesetzt, können sie eine freundliche sowie ausgeglichene Atmosphäre erzeugen Sanft und fein nuanciert, reflektieren die Farbtöne der Studio-Palette das Tageslicht und verleihen selbst einem modern und minimalistisch eingerichteten Zimmer eine angenehme Wärme.

Die Salon Colours

Die zunehmende Digitalisierung des Lebens eröffnet viele Möglichkeiten, kann aber auch den Blickwinkel einengen. Um das zu verhindern, ist Mut gefragt, über das eigene soziale Netzwerk hinauszuschauen. Die Bereitschaft, den Horizont zu erweitern und das Leben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, kann uns Menschen stärker und weiser machen. Dazu bedarf es eines Wohnumfelds, das Raum gibt für eine integrative und vielschichtige Lebensweise. Die Salon Colours sieht der Hersteller als die perfekten Farben, um die Welt auf eine neue Art zu betrachten. Es sind unaufdringliche Farbtöne, ohne langweilig zu sein. In Kombination mit Bright Skies sorgen sie für frischen Wind in den vier Wänden. Die sanften Weißnuancen und dezenten Farbtöne verleihen dem Zuhause einen offenen und positiven Charakter. Sie geben ihm eine angenehme Leichtigkeit, die aufmunternd und zuversichtlich wirkt. Zugleich erzeugen sie einen zurückhaltenden Hintergrund, der den perfekten Rahmen für jeden Möbel- und Einrichtungsstil bildet.

Weitere Fotos:

www.malerblatt.de