Stilvoll einrichten

Der Showroom von Boden & Design Linz ist ein echter Hingucker, der den ganzheitlichen Qualitäts- und Gestaltungsanspruch der Einrichtungsberater und -planer auf über 300 Quadratmetern erlebbar macht.

Fotos: Brillux

Das Konzept für den Schauraum beruht auf einer Idee von Günter Moser, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Boden & Design Linz GmbH, die zur Realisierung von einem befreundeten Architekten verfeinert wurde. Von dem Architekten kam auch die Empfehlung, einen mineralischen Design-Spachtelboden einzusetzen. Eine Idee, die perfekt zu dem Gestaltungskonzept des Schauraums passt, der als ein großer offener, komplett einsehbarer Raum in drei Zonen unterteilt ist. Lediglich der Beratungsbereich ist optisch etwas abgetrennt. Auch die Arbeitsplätze von Firmenchef Günter Moser und seinem Geschäftspartner Gerald Grafinger sind in die Ausstellung nahtlos integriert. „Wir sind nicht nur mit Ideen gefüttert worden, sondern auch durch konkrete, tatkräftige Unterstützung. Sowohl der Anwendungstechniker, der hier vor Ort war als auch der Verkaufsberater haben mitgeholfen. Spannend war es zu erleben, wie Brillux die Ideen, die wir im Kopf hatten, gemeinsam mit uns weiterentwickelt hat“, so Moser. Ein Beispiel dafür sind die Tapeten. Wir hatten das Thema Tapete ursprünglich in dieser Form gar nicht geplant. Und jetzt ergänzen und erweitern die MyHome Tapeten unser Programm und wir können damit in der Gestaltung von Wänden ganz tolle Akzente setzen. Neben der Bodenbeschichtung, die das Architekturbüro uns empfohlen hatte, war die größte Überraschung für mich jedoch das Gesamtpaket: Farbe und Wandgestaltung. Brillux hatte ich bislang nur mit Farbe assoziiert, aber es ist definitiv viel mehr als das. Der Schauraum kommt, wie das Feedback unserer Kunden beweist, bestens an.

Mehr zum Thema:

bit.ly/2C1hQhN