Wenn der Berg ruft

Das satte Grün des Waldes, dazwischen grau schimmernde Felsen, die vielfältigen Weißnuancen der Schneefelder und das Gelb, Blau und Rot der Blumen in der Almwiese: Die Natur des Alpenraumes schenkt uns eine unendliche Palette von Farben und Farbkombinationen

Fotos: Adler | wienerwohnsinn.at / Melanie Kuglitsch

Mit der neuen Farbkarte „Alpine Selection“ hat Adler die schönsten Farben der Natur zusammengestellt. „Erdige, gedeckte und natürliche Farbtöne liegen im Trend – genau jene Farben also, die wir bei uns in Tirol direkt vor der Haustüre finden“, so David Niederkofler, Leiter des Coloristik-Labors. Gemeinsam mit einer Farbdesignerin hat er die 120 Farbtöne gemischt, nuanciert und aufeinander abgestimmt: von der weißen „Schneerose“ bis hin zur roten „Kuhschelle“.

Das Ergebnis ist eine Auswahl zeitloser Farben, die jeden Wohnraum zu etwas Einzigartigem machen und harmonische Kombinationen erlauben. Denn schließlich soll das Sofa zur neu gestrichenen Wohnzimmerwand und die Designer-Nachttischlampe zur neuen Schlafzimmer-Gestaltung passen. Mit der Farbkarte können die Farbtöne direkt vor Ort aufeinander abgestimmt werden. Wie die Farben wirken, hängt auch vom jeweiligen Raum und seinen Lichtverhältnissen ab.

Universell einsetzbar

Die neuen Farben gefallen auch Melanie Kuglitsch. Sie betreibt den erfolgreichen Interior-Blog wienerwohnsinn.at. Wenn sie die Räume ihrer Wiener Altbauwohnung umgestaltet, schwört sie auf die Qualität der Marke. Ihr kommt dabei entgegen, dass die neue Kollektion universell einsetzbar ist. Sowohl die Wandfarbe Aviva Ultra-Color und die Mineralfarbe Aviva Tiromin-Color als auch der wasserbasierte Allzweck-Lack Varicolor können in den Farben abgetönt werden. Ob die schwarze Alpendohle fürs Schlafzimmer oder die inspirierende Goldrute für den Arbeitsplatz: In der Farbkarte findet sie für jeden Raum die passenden Farbkombinationen.

„Farben sind das Lächeln der Natur“, schrieb der englische Dichter James Henry Leigh. Nirgendwo strahlt dieses Lächeln schöner als in den Bergen Tirols. Mit der neuen Kollektion können sich Maler nun den authentischen Charme der Gebirgswelt nach Hause holen – für ein bewusstes und natürliches Wohnen im Einklang mit der Natur.

