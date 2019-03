Komar präsentiert die Kollektionen „Pure“ Jumbo und „Pure“ Boutique. 66 Fototapetendesigns umfasst der Jumbo-Katalog, der in sechs Themen unterteilt ist. Botanical verleiht dem Zuhause mit Regenwaldansichten oder großformatigen Blättern Dschungel-Flair. Für Ruhe und eine tiefe Raumwirkung sorgen die reduzierten und künstlerisch inspirierten Formen von Shapes and Patterns, während die Motive von White Shades monochrome Flächen und opulente Blüten an die Wand bringen. Decent Landscapes zeigt zarte und romantische Naturaufnahmen, Fresh beweist, dass Klassiker

wie der Palmenstrand auch modern interpretiert werden können. Das Thema Petite stellt verspielte Designs für das Kinderzimmer vor.

www.komar.de