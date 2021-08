Mit dem Tattoo Wall von Dekozon, einer hauchdünnen, digtal bedruckten Membran, sollen sich optisch perfekte Wandfresken für außen und innen darstellen lassen. Sowohl die vollflächige moderne Wandgestaltung, als auch Restaurierungen und Replika sollen mit diesem digitalen Fresko täuschend echt gelingen können. Die dünne Membran passt sich handverarbeitet an die Oberflächenstruktur im Verputz an. Das digitale Fresko wird mit einem Kleber in Bahnen mit Überlappungsschnitt angebracht, geschnitten und dann eingearbeitet. Bei der nächsten Renovierung wird es abfallfrei einfach überstrichen oder mit einem neuen digitalen Fresko überklebt. Mit der passenden Versiegelung erreicht man glänzende oder matte Oberflächen.

www.dekozon.com