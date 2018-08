Ein Werkzeug – drei Funktionen: Mit dem Tech 700 DA können Innen- und Außenwinkel in einem Bereich von 0 Grad bis 270 Grad präzise ermittelt und übertragen werden. Zwei breite Anlegekanten sorgen dafür, dass Winkel in allen Positionen genau angerissen werden können. Mithilfe der Lock-Funktion ist der Winkelmesser auch als Schmiege zu verwenden: Eine Arretierung ermöglicht, gemessene Winkel problemlos auf ein Werkstück zu übertragen. Darüber hinaus ist das Werkzeug so angelegt, dass es ohne Einschränkung als Wasserwaage eingesetzt werden kann.

www.stabila.de