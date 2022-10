Ergonomische Gerüsttreppen

Die energetische Sanierung eines Eckwohnblocks in Wernigerode erforderte zur Ausführung der Dämm- und Putzarbeiten ein Arbeits- und Schutzgerüst der Breitenklasse W 09 und Lastklasse 3. Die Gerüstbau-Kolonne der regional ansässigen Gerüstbau Fiß GmbH aus Elbingerode montierte hierfür 3.300 m² Peri Up-Fassadengerüst mit einem Meter Systembreite. Zusätzlich wurde die oberste Lage umlaufend mit einer 25 cm breiten Konsolverbreiterung ergänzt, da das Gerüst auch als Schutz für die Dachdeckerarbeiten dient. Die Erschließung erfolgt über außenliegende Gerüsttreppen. Dies ist einerseits der Aufstiegshöhe über 5 m und dem Zugang zur Dachfläche geschuldet. Andererseits lassen sich Treppen ergonomischer und sicherer begehen als innenliegende Leitern – und sie erlauben einen einfachen, schnellen Material- und Werkzeugtransport. Beim Peri Up Gerüstsystem lassen sich die Alu-Treppen in 67 cm und 75 cm Breite einfach und übergangslos in das Fassadengerüst integrieren. Denn der Gerüstknoten am Easy Stiel ermöglicht den Anschluss von Horizontalriegeln auch an der Außenseite und somit den direkten Anbau zusätzlicher Gerüstfelder. Zusätzliche Kupplungen sind nicht notwendig und die bei der Belagstechnik integrierte Abhebesicherung sichert auch die Alu-Treppenläufe sofort nach dem Einlegen. Die Fiß-Gerüstbauer konnten mithilfe des Easy-Stiels und leichter Bauteile gleich dreifach sicher errichten: Durch die systembedingte Aufbauweise des Gerüsts wurden die Außengeländer vorlaufend, also bereits von der unteren Gerüstlage aus, montiert. Die aufgelöste Bauweise erlaubte diese vorlaufende Geländermontage zudem auch für die Innengeländer. Alles ohne Zusatzbauteile wie beispielsweise ein extra Montageschutzgeländer. Nicht zuletzt erfolgte selbst die Montage der Treppenaufgänge systemintegriert sicher, denn auch die Treppengeländer sind dank der Stielbauweise vorlaufend von der gesicherten Ebene aus montierbar. Hervorstechend bei der Wohnblockeinrüstung in Wernigerode sind insbesondere auch die Eckausbildungen und Wandversätze. Hier wurde alles „im System“ gelöst, also mit Systembauteilen und geringem Werkzeugeinsatz anstatt zeitaufwendiger Kupplungsverbindungen. Das dem Gerüstsystem zugrundeliegende metrische Grundraster ermöglicht dabei einen einfachen Richtungswechsel der Gerüstbeläge.Der anfängliche Wandabstand von mehr als 30 cm ist Voraussetzung für das spätere Anbringen der WDVS Dämmplatten. Bis dahin sichert ein zweiteiliges Innengeländer die Gerüstnutzer. Bei Peri Up können diese ohne jegliche Zusatzbauteile eingebaut werden, mithilfe des Easy Stiels sogar vorlaufend von unten montiert. Auch die sauberen Eckausbildungen sorgen für Sicherheit bei der Nutzung. Denn neben den Geschwindigkeitsvorteilen bei der Gerüstmontage schafft die kupplungsfreie Systemausführung auch ebene Belagsflächen – ohne gefährliche Lücken und Stolperstellen. Dies erleichtert die Ausführung der unterschiedlichen Fassadenarbeiten: von der Demontage an den Balkonen und Fensterbänken über die WDVS-Anbringung bis hin zum Außenputz. www.peri.de