Evergreen in neuen Tönen

Das bewährte Capadecor VarioChips-System ist in 17 neuen Farbtönen erhältlich. Das System besteht aus drei Produkten und jedes davon vervielfältigt den Gestaltungsspielraum: Basis ist die Grundbeschichtung VarioColl, je nach Designwunsch abgetönt. Anschließend werden die farbigen Chips aufgeflockt, die mittlerweile in insgesamt 30 Farbtönen erhältlich und bei Bedarf auch in Sonderfarben und Sondergrößen zu haben sind. Abschließend versiegelt das VarioFinish wahlweise in matt oder seidenmatt. Gestalterische Orientierung bietet der neu aufgelegte Farbtonfächer, denn für jedes Design sind die Komponenten fein aufeinander abgestimmt. Einige Designs arbeiten mit Effektpigmenten als Bestandteil der Chips, wodurch Glitzer- und Schimmer-Looks entstehen.

Das System ist ideal zum Renovieren, denn es lässt sich auf fast jedem Untergrund anwenden und kaschiert ganz nebenbei auch Unebenheiten. Sogar Glasgewebe kann direkt überarbeitet werden. Die fertigen Oberflächen sind extrem strapazierfähig, lassen sich leicht reinigen (Nassabriebsklasse 1 mit VarioFinish seidenmatt!) und sogar desinfizieren.

Den neuen Farbtonfächer gibt es hier:

www.caparol-club.de