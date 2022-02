Geometrisch oder weiß

A.S. Création präsentiert zwei neue Tapetenkollektionen: Die Geo Effect-Tapeten mit geometrischen

Designs sind durch die Mode Frankreichs inspiriert. Mit der neuen Kollektion „Shades of White“ zeigt A.S. Création die Vielfalt weißer Tapeten – denn Weiß muss nicht langweilig sein. Die Designs der Geo Effect-Tapeten enthalten Spezialeffekte aus metallischen Tönen in Gold, Silber und Bronze und werden durch unterschiedliche Uni-Strukturen ergänzt. Die „Shades of White“-Tapeten bieten einen Mix aus verschiedenen Materialien und Strukturen. In Kombination mit farbigen Motiven sollen die weißen Tapeten besonders erfrischend und modern wirken.

www.as-creation.de