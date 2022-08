Gestaltungsvielfalt für Dielenböden

Hochwertige Holzfußböden bringen viele Vorteile mit sich. Sie verleihen dem Raum eine edle Optik, sind nachhaltig und frei von Schadstoffen. Um ihnen eine individuelle Note zu geben, bietet sich eine farbige Gestaltung an. Osmo hält dazu verschiedene Anstrich-systeme bereit. Die Öl-Beize auf Naturöl-Wachs-Basis schafft offenporige sowie atmungsaktive Oberflächen und verhilft dem Boden zu einem dauerhaft ansprechenden Äußeren. Mit 10 Farbtönen – von Weiß und Silbergrau über Cognac bis hin zu Graphit – lassen sich je nach verwendetem Werkzeug verschiedene Farbintensitäten erzielen. Durch die Verwendung von Rolle, Bürste, Lappen oder Ölfarbenauftragsvlies gelangen unterschiedliche Mengen Ölbeize auf die Oberfläche. Für eine transparente Tönung wird am besten die Fußbodenstreichbürste, die Mikrofaserrolle oder der Spachtel aus dem Zubehörsortiment verwendet und die Ölbeize sehr dünn in Holzmaserrichtung auf das saubere

und trockene Holz aufgetragen.

www.osmo.de