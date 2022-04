Immer gut organisiert

Man möchte einen Gedanken zu einem bestimmten Thema festhalten, eine Notiz hinterlassen, oder während einer Besprechung Pläne und Skizzen gut sichtbar präsentieren. Doch wie so oft mangelt es genau in diesen Momenten an einem Notizblock oder einer Pinnwand. Bereits seit 15 Jahren widmet sich Vitrulan dieser Problematik mit einem besonderen Lösungsansatz: Magnettapeten, die unter der Bezeichnung Systexx Active Magnetic vertrieben werden. Diese sind mit einer perfekt glatten Glasvlies- oder sehr feinen Glasgewebeoberfläche sowie einer bereits werksseitig aufgebrachten matten oder glänzenden Whiteboardfolie, als Ready-to-use-Produkt, erhältlich. Durch die magnetaktive Rückseite der Tapeten entstehen nahezu unsichtbare Pinnwände, die sich perfekt in das Raumbild einfügen. Ausgestattet mit Whiteboard-Finish oder in Form der Ready-to-use-Lösung, können sie zusätzlich immer wieder beschriftet und gereinigt werden.

