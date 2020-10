Lebendigkeit für die Wände

Zeitlose, aussagekräftige Motive in vier verschiedenen Themenwelten, welche jeden Einrichtungsstil abrundet und Designerentwürfen in nichts nachsteht: Das ist Designwalls.

Fotos: A.S. Création

Einzigartige Fotomotive in Kombination mit farbenfrohen, intensiven Farbgebungen unterstützen die Themenwelten „Botanical“, „Illusion“, „Nature“ und „Travelling“. Doch auch die hochwertige Bildqualität sowie das umweltfreundliche Profil überzeugen zusätzlich. Designwalls ist trotz der lebendigen und farbenfrohen Themen zeitlos und rundet jeden Einrichtungsstil ab.

Botanical:

Bei Botanical dreht es sich um eindrucksvolle florale Muster, welche sich facettenreich in das gewünschte, individuelle Wohngefühl einfügen. Ob verspieltes Blumenmuster oder tropisches Dschungelfeeling, ob gemalt oder fotografiert- es ist für Jeden was dabei.

Illusion:

Diese 3D- Motive bringen fast schon um den Verstand und lassen Sie zweimal hinschauen. Die farbenfrohen Effekte wirken erstaunlich realistisch und erzeugen beeindruckende Ergebnisse. Doch auch Fotomotive mit alten Fabrikgebäuden oder Fenstermotiven erzeugen die perfekte Kombination aus Natur und Illusion. Wenn es noch mehr Natur sein darf, können Sie sich zudem von modernen und raffinierten Marmor-, Stein- und Betonmotiven überzeugen.

Nature:

Romantische Stimmung wird hier großgeschrieben: Diese Themenwelt lässt ihr Herz höher schlagen. Von realistischen Blumenwiesen bis hin zu aquarellen Berggipfeln ist für Jeden etwas dabei. Erleben Sie die Natur täglich hautnah in Ihrem zu Hause und entspannen Sie sich in ihren eigenen vier Wänden.

Travelling:

Entdecken Sie die Vielfalt der außergewöhnlichsten und schönsten Orte unserer Erde. Entspannen Sie an tropischen Sandstränden oder genießen Sie das Flair der weltweit bekanntesten Städte. Denn was gibt es besseres, als jeden Tag in New York aufzuwachen?

