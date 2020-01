Mit dem HydroBlock-System von Uzin soll die Sicherheit des Verarbeiters in den Fokus rücken. Die im System enthaltenen zwei Spezialgrundierungen und eine feuchtebeständige Systemspachtelmasse sind mit Emicode EC1 Plus und dem Blauen Engel gekennzeichnet und werden in umweltfreundlichen Verpackungen angeboten. Das System soll einen um 64 Prozent geringeren Primärenergiebedarf aufweisen. Zudem verspricht der Hersteller ein um 60 Prozent niedrigeres Treibhauspotenzial als zur Feuchteabsperrung eingesetzte Epoxidharz- und Polyurethanprodukte.

www.uzin.de

2. Januar 2020

