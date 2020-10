Reaktionshartbeschichtung für Bodenbeläge in der Lebensmittelindustrie

Sicherer Boden für sichere Lebensmittel: Der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands e. V. empfiehlt der Lebensmittelbranche die Reaktionsharz-Bodensysteme von Silikal. Ende April 2020 wurden die Böden erneut mit dem Siegel des Bundesverbands ausgezeichnet.

Fotos: Silikal, Mainhausen

Für seine Reaktionsharz-Bodensysteme erhielt das Unternehmen Silikal das Siegel „Empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands e. V.“. Das Siegel gilt als Qualitätsmerkmal und darf als solches in Deutschland für die geprüften Böden verwendet werden. Das Zertifikat bestätigt die Eignung für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, dem Lebensmittelhandwerk, der Gastronomie und allen anderen Bereichen, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird. In seinem Empfehlungsschreiben teilt der Bundesverband mit, dass diese Bodensysteme von Silikal aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile zur Gewähr der Lebensmittelsicherheit beitragen.

Die Empfehlung der Lebensmittelkontrolleure stützt sich vor allem auf Eigenschaften wie Hygiene und Sauberkeit – gewährleistet dank der geschlossenen, fugenlosen Oberfläche der Bodensysteme von Silikal und ihrer Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette, Öle und Salz. Mit diesen Besonderheiten erfüllen die Böden selbst die höchsten Hygieneanforderungen der Lebensmittelbranche. Die Kontrolleure heben außerdem die Sicherheit durch die rutschfesten Oberflächen der Böden hervor, die auch bei großen Belastungen verschleiß- und abriebfest sind. Selbst bei Einwirkungen von Kälte und Wärme bleiben die ausschlaggebenden Vorteile der Reaktionsharz-Bodensysteme erhalten. Praktisch überzeugend empfanden die Lebensmittelkontrolleure des Bundesverbands die Schnelligkeit der Verlegung der Bodensysteme: Schon nach einer Stunde sind die neuen Böden belastbar.

Doris Keil, Prokuristin und Verkauf bei Silikal, sagt: „Das Siegel ‚Empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands e. V.‘ gibt unseren Kunden zusätzliche Sicherheit. Gemeinsam mit anderen Nachweisen, wie der Eignung für die Verwendung in Lebensmittelbetrieben nach HACCP, der AgBB-Prüfung und dem ISEGA-Nachweis für physiologische Unbedenklichkeit, unterstreicht diese Empfehlung der Lebensmittelkontrolleure die Vorteile der Reaktionsharz-Bodensysteme für die Lebensmittelbranche.“

Silikal lässt Produkte und Anwendungen regelmäßig durch nationale und internationale Prüfinstitute untersuchen. Die Ergebnisse dieser Tests dokumentieren die hohe Qualität der Produkte und den ausgeprägten Kundenservice des Unternehmens.

