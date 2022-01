Fachgerechte Reinigung von Malerwerkzeug: Der Umgang mit benutzten Farbwalzen und Farbresten nach getaner Arbeit ist trotz umweltgerechter Wasserbasisfarben eine Herausforderung für jeden Fachbetrieb. Mit der Reinigung von Werkzeugen und Wasser lässt sich ein wertvoller Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen leisten.

Autorin: Simone Frick | Fotos: Aquaservice Industriewasserrecycling

Wo in der Vergangenheit fast ausschließlich auf Preis und Leistung einer Malerwerkstatt geachtet wurde, steigen heute die Anforderungen an gesunde und umweltfreundliche Produkte und eine nachhaltige Arbeitsweise. Kunden werden anspruchsvoller, die gesetzlichen Vorgaben strenger und entsprechende Lösungen teurer. Wer konsequent nachhaltig arbeiten möchte und sowohl ökologisch als auch ökonomisch die besten Lösungen sucht, hat eine große Aufgabe vor sich. Sie beginnt bei der Auswahl von Lieferanten und Produkten, umfasst die Arbeitsmethoden und endet in letzter Konsequenz beim Thema Entsorgung.

Eingetrocknete Farbwalzen und Pinsel zu entsorgen, ist für manchen Betrieb noch eine gangbare Option. Kommen jedoch viele der hochwertigen Werkzeuge zum Einsatz, wird diese Art der Abfallbeseitigung schnell unwirtschaftlich.

Eine fachgerechte Reinigung reduziert die Gesamtmenge an Abfällen und erleichtert die finale Entsorgung von Farb- und Lackresten. Umweltgerecht und ressourcenschonend gelingt die Reinigung der Malerwerkzeuge mit möglichst geringem Frischwassereinsatz, einer Filtration der Farbreste und dem Aufbereiten des eingesetzten Wassers.

Eine herkömmliche Werkzeugreinigung beginnt jedoch noch so manches Mal mit manuellem Walken der Farbwalzen unter fließendem Wasser. Das ist nicht nur anstrengend und zeitaufwendig, sondern verbraucht auch große Wassermengen. Versetzt mit Farbe wird das benutzte Wasser üblicherweise in einem Absetzbecken gesammelt, wo es sich nach längerer Standzeit, der Schwerkraft sei Dank, teilweise vom Farbschlamm trennt. Das Restwasser bleibt dennoch mit Farbresten versetzt, darf also trotz des Aufwandes nicht in unser Abwasser gelangen. Es gehört, ebenso wie der Farbschlamm, gesondert entsorgt. Bei dieser gängigen Methode bilden sich während der langen Ruhezeit des Farbwassers in den Absetzbecken zudem noch Bakterien, die für unangenehme Gerüche verantwortlich sind.

Die Waschplätze vom Typ eco von Aquaservice benötigen deutlich weniger Frischwasser, bereiten das Reinigungswasser wieder auf und kommen gänzlich ohne Absetzbecken aus.

An den kompakten Kreislaufanlagen reinigen Fachkräfte ihre Farbwalzen und Werkzeuge nicht nur effektiv und schnell, sondern auch ressourcenschonend. Die mobilen Geräte erlauben bei Bedarf sogar die Werkzeugreinigung vor Ort auf Baustellen, da sie weder zwingend einen Frischwasser- noch einen Abwasseranschluss benötigen. Einmal mit Frischwasser befüllt, erfolgt die Werkzeugreinigung und Wasseraufbereitung an den Anlagen völlig autark. Dank Hochdruckpumpe und spezieller Walzenwaschvorrichtung arbeiten die Kreislaufanlagen effektiv und mit geringem Frischwassereinsatz. Das auf den schnell rotierenden Walzen auftreffende Wasser nimmt die Farbreste auf und schleudert durch Zentrifugalkräfte die Restfarbe heraus. Der integrierte Spritzschutz hält dabei Mensch und Umgebung sauber und das Farbwasser sammelt sich im Aufbereitungsbecken.

Auf Knopfdruck und mit Zugabe des umweltgerechten Spaltmittels startet die 15-minütige Wasseraufbereitung. Das integrierte Rührwerk hält das Farbwasser zeitgesteuert in Bewegung und mischt es mit dem Spaltmittel. Die Farbe flockt in kürzester Zeit aus und sammelt sich zu Ende des Prozesses am Grund des Beckens. Nach Öffnen des Ablaufventils fließt zuerst das klare Wasser über das Filtersystem in den Klarwassersammler und anschließend der Farbschlamm in den Filter. Dort trocknet er schnell und zuverlässig und bietet dadurch Bakterien keinen Nährboden. Die Werkstätten können den trockenen und stichfesten Farbschlamm anschließend bequem der aktuellen Gewerbeabfallverordnung entsprechend, zumeist mit dem gewerblichen Restmüll, entsorgen. Das aufbereitete Klarwasser steht für weitere Werkzeugreinigungen zur Verfügung.

Ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll

Mit der professionellen Hochdruckreinigung lässt sich eine große Fassadenwalze innerhalb von zwei Minuten reinigen. Am stärksten jedoch schlagen die Frischwasserersparnis und die geringen Betriebskosten der Malerwaschplätze zu Buche. Bis zu 30.000 Liter Frischwasser spart ein Maler- oder Lackierbetrieb im Jahr. Und wo die durchschnittlichen Kosten für eine Farbwasserentsorgung über einen Fachbetrieb bei etwa 800 Euro pro Kubikmeter liegen, darf mit geringen 15 Euro Betriebskosten pro Kubikmeter Farbwasser beim Einsatz eines Malerwaschplatzes gerechnet werden.

