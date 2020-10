Schnelle und zuverlässige Abhilfe bei Rissen in der Beschichtung und Abdichtung von Oberflächen in Parkhäusern leisten die Triflex Rissbandagen auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA). Die Rissbandagen sind, je nach Anforderungen des Einsatzortes, in drei farblich gestaltbaren Oberflächenvarianten ausführbar, wahlweise mit oder ohne rutschfeste Nutzschicht oder mit flächenbündigem Einbau. Zwei Varianten besitzen ein OS10-

Prüfzeugnis, das ihnen höchste Rissüberbrückungseigenschaften bescheinigt. Das Material ist zudem witterungs-und tausalzbeständig sowie gemäß DIN EN 13501-1 schwer entflammbar. Aufgrund der schnellen Reaktionszeit des Harzes sind die damit abgedichteten Stellen bereits nach drei Stunden wieder befahrbar. Weil der Betrieb dabei mit nur minimalen Einschränkungen fortgesetzt werden kann, ist eine wirtschaftliche Ausführung der Maßnahme sichergestellt.

