Dauerhaft schlagregendichte, sichere Anschlüsse von Dämmung an Fenstern und Türanlagen – dafür sorgt die weiterentwickelte Anputzleiste Bravo S. Das schmale Profil lässt sich leicht schneiden und eignet sich für alle gängigen Dämmstoffe bis 400 Millimeter Dämmstoffstärke. Das integrierte PUR-Fugendichtband liegt direkt am Fensterrahmen an, dichtet also auch Nuten in den Ecken von Fenstern und Türen ab. Das Profil kann bei Fenstern und Türanlagen bis 15 Quadratmetern Elementgröße eingesetzt werden. Außerdem eignet sich die Anputzleiste für zurückgesetzte, bündig ins Mauerwerk eingebaute oder vorgesetzte Fenster.

Sto

www.sto.de