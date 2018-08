Baustelleneinhausung: Abgeschottet von der Außenwelt

Bei der Sanierung eines Parkhauses schützte die Baustelleneinhausung Mitarbeiter und zahlreiche Besucher des gegenüberliegenden Kundencenters vor Lärm, Staub und Dreck. Der Betrieb im Kundencenter konnte somit ohne Beeinträchtigung fortgeführt werden.

Auf dem Betriebsgelände in Güglingen-Eibenbach war der Lärm ohrenbetäubend. Bei der Sanierung des Parkhauses eines Industrieunternehmens kam das Höchstdruckwasserstrahlverfahren zum Einsatz – für die Handwerker ohne professionellen Gehörschutz nicht auszuhalten.

Daher galt es, Mitarbeiter sowie Besucher des gegenüberliegenden Kundencenters vor Baustellenlärm, Staub und Dreck zu schützen. Neben einem Arbeitsgerüst an der Fassade gaben die Verantwortlichen bei der QuadreX Gerüstbau GmbH deshalb auch eine Einhausung des gesamten Gebäudes in Auftrag. „Unser Auftraggeber hat schon in der Ausschreibung ganz explizit das Layher Protect-System angefragt, weil er damit gute Erfahrungen gemacht hat und ihn darüber hinaus auch die Optik der Fassade überzeugt“, erläutert Armin Eipper, Projektleiter der QuadreX Gerüstbau GmbH.

Effizienter Baustellenschutz

Das Protect-System besteht aus Kassettenelementen mit umlaufender Gummidichtung, welche sich leicht ans Gerüst montieren lassen. Damit entfallen Anpassungsarbeiten wie Schneiden, Sägen oder Bohren. Auch für besondere Anforderungen stehen zahlreiche Lösungen zur Verfügung. Dazu zählen Zugangs-Elemente, Lichtkassetten zum Arbeiten bei Tageslichtbedingungen oder Eckelemente. So wird das staubdichte System den hohen Anforderungen an zeitgemäßen Umwelt-, Lärm-, Wetter- und Passantenschutz gerecht. Anwendung findet es bei Abbrucharbeiten, Korrosionsschutzmaßnahmen oder auch Asbestsanierungen. Emissionen werden dabei um bis zu 26 dB gemindert. Dank der guter Lärmdämmeigenschaften ist es zudem für temporäre Lärmschutzwände einsetzbar.

Blitzschnell montiert

Als Arbeits- und Stützgerüst fiel die Wahl auf das Layher Blitz Gerüst. Das Grundsystem besteht aus wenigen handlichen Grundbauteilen, welche durch die schraubenlose Stecktechnik, eine einfache Handhabung und die logisch-sichere Aufbaufolge schnell zu montieren sind. Die gängigen Gerüstvarianten wurden mittels Typenprüfung statisch nachgewiesen – jeweils bis zur maximal möglichen Aufbauhöhe von 100 Metern. Für Gerüstersteller entfällt so ein zeitaufwendiger Nachweis. Mit einer Vielzahl an passenden Ausbauteilen stehen dem Bauhandwerk Lösungen für unterschiedlichste Aufgabenstellungen zur Verfügung. So ließ sich die 4.800 Quadratmeter große Gerüstkonstruktion in nur sieben Tagen erstellen.

Flexible Lösungen

Nur sechs weitere Tage brauchte das sechsköpfige Team, um anschließend die Protect-Kassettenelemente zu montieren. Diese wurden im Laufe der Bauarbeiten in das Arbeits- und Stützgerüst eingehängt. Voraussetzung war eine sorgfältige Vorplanung. „Wir haben gemeinsam mit den technischen Beratern von Layher eine sehr einfache und pragmatische Lösung gefunden, wie wir eine Konstruktion montieren können, die allen Anforderungen entspricht“, meint Eipper bei der Begehung nicht ohne Stolz. „Die Zusammenarbeit klappt optimal, ein kurzer Anruf reicht häufig schon, und die Techniker verstehen was ich brauche. Meistens bekomme ich dann kurz darauf eine Zeichnung geschickt, die ich so für mein Angebot verwenden kann. Und oft ist damit der Auftrag auch schon bei uns, weil meine Kunden erkennen, dass wir mit Layher absolute Profis an Bord haben.“ Passsende Ausbauteile gewährleisteten auch bei der Einhausung die einfache Umsetzung aller Vorgaben: Die verschiedenen Standardlängen und Standard-Eckelemente sorgten für eine exakte Anpassung ans Gebäude und damit einen wirksamen Baustellenschutz. Die Auftraggeber zeigten sich begeistert: „Es entstanden dank dieser Lösung keine Beeinträchtigungen durch die Baustelle beim Kundenverkehr und in der Beratung. Wir haben auch schon Stimmen gehört die meinten, die neue Fassade sei viel ansehnlicher als die bestehende“, ergänzt der Gerüstbauspezialist mit einem Grinsen.

Weitere Informationen:

www.layher.com

PraxisPlus Weitere Informationen zum

Projekt inklusive Video-Clip unter www.geruestgeschichten.com/quadrex