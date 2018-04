Das 1919 gegründete Familienunternehmen Mauler entwickelt und vertreibt hochwertige Produkte zur Gestaltung und Pflege von Holz im Innen- und Außenbereich. Die über 100 Produkte des bei Mülhausen in Frankreich ansässigen Herstellers werden ausschließlich in Frankreich entwickelt und produziert. Seit Jahresbeginn sind 26 ausgewählte Holzpflege-Produkte für innen und außen auch in Deutschland erhältlich. Der Hersteller setzt bei der Herstellung auf die Entwicklung von umweltverträglichen Materialien, den verstärkten Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und die Reduktion von Emissionen und Schadstoffen. Aufgrund seines Einsatzes für die Umwelt gehört das Unternehmen in Frankreich zu den ersten in seiner Branche, dessen Produkte mit dem EU-Umweltzeichen „EU-Ecolabel“ ausgezeichnet wurden.

