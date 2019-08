Power-Spachteln: WAGNER PlastCoat HP 30

Einzigartig: Die neue, ventillose Hochdruckschneckenpumpe PlastCoat HP 30 von WAGNER vereint das Beste aus zwei Welten. Robuste Schnecken-Pumpentechnik kombiniert mit dem Komfort und der Schnelligkeit der Airless-Technologie.

WAGNER hat seine jahrzehntelange Erfahrung in der Airless- sowie der Schnecken-Pumpentechnik nun in einem Gerät kombiniert: in der PlastCoat HP 30. Hier fusionieren die speziellen Vorteile beider Technologien zu einer Innovation, die Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit auf ein neues Level hebt.

Die robuste Schneckenpumpentechnik ermöglicht die Verarbeitung hochviskoser, schwerster Spachtelmaterialien bei hoher Förderleistung. Daneben lassen sich durch einfaches Umrüsten auf das Dispersionsset mit HEA-Technologie zusätzlich Dispersionsfarben mit bester Oberflächenqualität auftragen. Mit den HEA (High Efficiency Airless) ProTip-Düsen ist ein Farbauftrag mit bis zu 55 % weniger Sprühnebel im Vergleich zu konventionellen Airless-Düsen möglich. Von wässriger Grundierung über einen normalen Farbauftrag bis hin zu Gewebeklebern und hochviskosen Spachtelmassen verarbeitet die PlastCoat HP 30 alles.

Sie ist besonders verschleiß- sowie wartungsarm und arbeitet wesentlich leiser als herkömmliche Kolbenpumpen. Durch den hohen Betriebsdruck von satten 120 bar entfällt der bei Schneckenpumpen sonst übliche Kompressor. Das Material kann komfortabel und wie gewohnt mit Airless-Pistolen und Airless-Düsen verarbeitet werden. Die übersichtliche Steuereinheit ist besonders benutzerfreundlich aufgebaut für einfachste Bedienung auf der Baustelle.

www.wagner-group.com

Produkteigenschaften Einfachste Bedienung und Reinigung Integrierter 50 L Behälter für große Flächenleistung Verarbeitet auch Farbe dank HEA-Technologie Arbeiteten mit normalem 230V-Anschluß Extrem kompakt, baustellengerecht und leicht zu transportieren Besonders leise und zuverlässig Volle 5 Jahre Herstellergarantie bei Registrierung

Expertentipp Mit der PlastCoat HP 30 lassen sich auch anspruchsvolle Beschichtungsmaterialien Airless verarbeiten. Rissüberbrückende Anstriche, wie z.B. Caparol Fibrosil, sind problemlos spritzbar. Eine wirkliche Erleichterung für den Anwender.

1. August 2019

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: