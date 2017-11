Rolle Gerüsthandel bietet gebrauchte Gerüste deutscher Qualitätshersteller

Das in Jettingen-Scheppach ansässige Gerüsthandelsunternehmen profiliert sich weiter als fester Bestandteil des deutschen Wirtschaftsaufschwungs. Der Gerüstvertrieb für neue und gebrauchte Gerüste bietet direkt auf dem Firmengelände Bau- und Malergerüste für Heimwerker und Profis an. Namhafte Gerüsthersteller wie Layher, Plettac Assco, MJ Gerüste, Rux oder Bosta Hünnebeck können am Lager mit großen Rabatten ausgesucht werden.

Auf der Internetpräsenz des Unternehmens finden Interessenten über 400 verschiedene Gerüstpakete, wahlweise Stahlgerüst oder Alugerüst. Zudem kann die Gerüstbodenart selektiert werden. Der Kunde hat die Wahl zwischen Stahlböden, gebrauchten Gerüstböden, gebrauchter Gerüstboden mit neuer Platte oder einem leichten Aluminiumboden.

Gebrauchte Gerüste individuell zusammenstellen

Rolle Gerüsthandel ist ein auf dem Markt etablierter Anbieter gebrauchter Baugerüste und liefert zudem als ehemaliger Gerüstbauer ein fundiertes Know-how. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf fairen Konditionen und ausgeprägtem Service. Ein fachkompetentes Service-Team mit kostenlosem Rückruf-Service steht für alle auftretenden Fragen zur Verfügung. Online können über den anhängendem Webshop neue Gerüste des Herstellers MJ Gerüste bezogen werden. Als registrierter Trusted Shop bietet die rolle-gerueste.de sichere. Zügige Lieferungen in Europa bis vor die Haustür oder direkt zur Baustelle zählen ebenso zu den Kennzeichen des Gerüsthandels, wie das stetige Bemühen um Best-Preis-Angebote.

Rolle Gerüsthandel vertreibt seit 2002 gebrauchte Gerüste der führenden Hersteller Layher, Alfix, Plettac Assco, Bosta Hünnebeck, Rux und MJ Gerüste – selbstverständlich stets auf Mängel geprüft. Vom Hobby-Heimwerker bis zum professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie bietet Rolle Gerüsthandel für jeden Anwendungsbereich die passende Lösung.