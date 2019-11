Sika bietet unter seiner Vertriebsmarke „Sika Handel Bau“ für die Korrosionsschutz- und Brandschutzprodukte einen neuen Service an: Verarbeiter können die Beschichtungen im Fachhandel in den benötigten Farbtönen professionell mischen lassen. In sechs Minuten mischt die Dosieranlage die Beschichtung vollautomatisch im gewünschten Farbton. Bei der Mischung im Wunschfarbton ist so eine durchgehende Qualitätssicherung möglich. Zur Verfügung stehen sämtliche RAL-Töne sowie die DB-Farbtöne für die Beschichtungen von Stahlbauteilen nach den Vorgaben der Deutschen Bahn.

4. November 2019

