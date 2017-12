Classidur AF von Vernis Claessens S.A., Renens, ist eine lösemittelhaltige, isolierende Innenrenovierfarbe für Wände und Decken, die einen gegen Schimmelbefall geschützten Anstrichfilm bildet. Ermöglicht wird diese Schutzfunktion – selbst unter erschwerten Bedingungen – durch den Einsatz von gelösten Polymerisatharzen, die eine gute Beständigkeit gegen das Quellen aufweisen. Die Innenrenovierfarbe und das gesamte Sortiment werden seit Anfang 2017 in Deutschland – außer in Bayern und in Baden-Württemberg – von CD-Color vertrieben.

