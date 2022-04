Baumit KlimaMono Filz: Einlagig und besonders effizient durch CMP-Technology®

Der KlimaMono Filz ist durch eine Rezeptur der neuesten Generation bedeutend schneller oberflächenfertig. Bereits am selben Tag kann die Oberfläche gefilzt werden. So kann er beispielsweise am nächsten Tag schon mit diffusionsoffenen Produkten beschichtet oder nach wenigen Tagen befliest werden. Auf diese Weise wird der Baustellenablauf komprimiert und gewinnt an Effizienz.

