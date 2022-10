HL: Zierleisten im Ladenbau: by Franco – Young Fashion Store in Erfurt

Marco Hausdörfer ist ein jung gebliebener 50er und hat in Erfurt zwei Young Fashion Stores übernommen. „Da wusste ich gleich, das ich nicht so, wie ich das will. Ich hatte eine Vision“. Hannah Knoth von Iphepha – das perfekte Wandkleid – kam ins Spiel, zu der er über Instagram Kontakt aufgenommen hatte.



Da seine Fashion-Läden vor allem Jeans-Stores sind, wollte Marco – ein Italien-Fan – dass viel mit Blau gearbeitet wird. Da kam Hannah die Idee einer auffälligen Tapete mit Medusa-Köpfen. Sie wählte einen leuchtenden Blauton, der modern und frisch daherkommt. Dazu passen die außergewöhnlichen Zierleisten in verschiedenen Höhen von NOËL & MARQUET aus dem WALLSTYL® Sortiment. Das Zusammenspiel von Leisten und Tapete mit klassischen, historischen Motiven ist es eine „perfekte Kombination, um eine super Atmosphäre zu schaffen“.

Mehr Informationen finden Sie unter https://noel-marquet.de/de/