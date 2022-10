HL: Zierleisten Roomtour – Japandi & Boho Style bei Influencerin Jennifer Paro

Jennifer Paro hat ihren ganz eigenen Einrichtungsstil. Ein bisschen Scandi, etwas Boho und jede Menge Nordic-Inspiration. So kennen und mögen ihre Follower sie. Beachtliche 140.000 Menschen folgen Jenny, Kater Toulouse, dem kleinen Sohn sowie ihrem Mann auf Instagram (@jennifer.paro). Seit dem Umzug von Düsseldorf nach Mülheim bewohnt die junge Familie eine wunderschöne Altbauwohnung. Die war beim Einzug noch etwas kahl, wurde dann aber durch die Wandprofile von Noël & Marquet zu einem wahren Wohntraum. Wir haben Jenny in ihrem neuen Zuhause besucht, schaut Euch die Roomtour doch einfach mal an.



Die eingesetzten Produkte: Jenny hat zwei klassische Leisten von Noël & Marquet eingesetzt. Die beiden Produkte harmonisieren perfekt zusammen und stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Wandleiste SP2 ARSTYL® (für die Wandfelder= Die SP2 ARSTYL®, die kleinste unter den Wandleisten, spielt mit den Vorzügen des klassischen Designs. Dank ihrer schlichten Form lässt sie sich in alle Dekorstile, einschließlich zeitgenössischen und modernen Umgebungen integrieren. Maße: 22 x 9 x 2000 mm Wandleiste Z10 ARSTYL® (als horizontale Wandleiste) Die dezente Linienführung der Z10 ARSTYL® Wandleiste überzeugt. Dank ihres klassischen Charakters harmoniert sie mit allen Einrichtungsstilen und eignet sich auch gut für opulent eingerichtete Räume. Maße: 38 x 18 x 2000 mm

