Bis ins Detail haben diese Bauherren auf nachhaltige, wohngesunde und energieeffiziente Baumaterialien geachtet. Bei der Wahl der Bodenbeläge – textile Fliesen und Planken sowie Designbelagsplanken – war ihnen zudem wichtig, dass diese eine Verbindung zum Baumaterial Holz schaffen sowie ihrem erhöhten Anspruch an Komfort und Funktionalität entsprechen. Ob das gelungen ist, sehen Sie hier.

Fotos: ChrisChristes photography

Textile Fliesen und Planken wurden in den Rückzugsbereichen wie Schlaf- und Kinderzimmer als flexible Lösungen für Bodenbeläge verlegt. Sie sollen für Wärme und Wohnlichkeit in den Zimmern sorgen. Im offenen Aufenthaltsbereich mit Wohn-, Ess- und Kochzone tragen moderne LVT-Designplanken den erhöhten Anforderungen an Funktionalität und Gebrauchseigenschaften des Bodens den Wohnwünschen der Bauherren Rechnung. Gemeinsam ist den Belagsmaterialien, dass sie sich mit dem Hausbaumaterial Holz ergänzen und harmonisch in das edle und schlichte Ambiente des Wohnhauses einfügen.

Einsatzbezogene Bodenverlegung

Im Dachgeschoss etwa wurden textile Design-Planken im Format 25 x 100 Zentimeter rutschhemmend und wiederaufnehmbar mit einer haftstarken Dispersionsgrundierung verlegt. Die Microtuft-Teppichplanken imitieren mit ihrem Muster die Textur von Holz und Rinde. Ihre Verlegung mit der, laut Hersteller emissionsarmen und schadstofffreien, Dispersionsfixierung (Emicode EC1) sichert den Planken – selbst nach mehrmaligem Wiederaufnehmen – eine haftstarke Verlegung sowie einen jederzeit leichten Ersatz oder Austausch einzelner Elemente zu. Der Untergrund aus OSB-Platten wurde zunächst geschliffen, abgesaugt und zur Absperrung mit einer elastifizierenden Systemgrundierung grundiert, um anschließend als Haftbrücke eine Spachtelung aufzubringen.

Im stärker frequentierten Erdgeschoss, der Wohnebene, entschieden sich die Fachverleger nach dem Schleifen und Saugen des eingebauten Heizestrichs für eine Grundierung der Bodenbeläge mit einer emissionsarmen, wässrigen und schnelltrocknenden Acrylat-Dispersionsgrundierung. Kleinere Risse und Beschädigungen im Estrich schlossen sie zuvor mit einem schnellerhärtenden Silikatharz. Zum Anspachteln und Ausgleichen setzten sie eine standfeste Spachtelmasse ein, bevor der Boden anschließend vollflächig mit einer hochbelastbaren, selbstverlaufenden und schnell erhärtenden zementären Spachtelmasse gespachtelt wurde. Verklebt wurden die LVT-Planken mit akzentuierenden schwarzen Fugenstreifenprofilen abschließend mit einem emissionsarmen, mit Mikrofaser verstärkten Dispersionsklebstoff. Seine schnelle Anfangshaftung in Verbindung mit einer langen Einlegezeit ermöglichte es, die LVT-Planken exakt im Klebebett anpassen und so ein optimales Verlegeergebnis erzielen zu können.

Farbenfrohes Bild der Bodenbeläge

Im Kinderzimmer soll die willkürliche Verlegung von Teppichfliesen in vier verschiedenen Farben für ein lebendiges, farbenfrohes Bodenbild sorgen. Auch hierbei setzten die Verlegeprofis auf die wiederaufnehmbare und dennoch haftstarke Verlegung mit einer emissionsarmen und schadstofffreien Dispersionsfixierung.

Weitere Fotos:

www.malerblatt.de