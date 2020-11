Die beiden Gewebeanputzprofile Pro GAP Active Flex und Giga Flex stehen im Fokus des neuen Produktsortiments von Hersteller Ejot. Die Profile stellen den Übergang zwischen Fassadenfläche und Gebäudeöffnungen wie Fenstern und Türen dar.

An diesen Anschlüssen entstehen aufgrund von z. B. temperaturbedingten Einwirkungen unterschiedliche Bewegungen der Putzschale und des Fensters. Diese Bewegungen müssen die Profile aufnehmen, um einen dauerhaften, schlagregensicheren Anschluss zwischen den Bauteilen zu ermöglichen. Mit zunehmender Dämmstoffdicke des Wärmedämm-Verbundsystems rücken die Fenster immer weiter in die Dämmebene hinaus. Hier sorgt eine höhere Beanspruchung automatisch für mehr Bewegung, der die Profile zusätzlich standhalten müssen. Die Produkte können eine an Bauteilübergängen auftretende dreidimensionale Bewegung dauerhaft abfangen und die erhöhten Anforderungen an Profile in Deutschland erfüllen.

Die Profile werden laut Hersteller aus hochwertigen Rohstoffen sowie mit modernster Fertigungstechnologie hergestellt. Eine hohe Produktqualität soll damit ebenso gewährleistet sein wie eine lange Lebensdauer der Profile. Mit den drei Bereichen Befestigungslösungen für WDVS, Montageelemente für Anbauteile und Profile in Kombination mit einem umfassenden Beratungs- und Serviceangebot kann der Hersteller ein umfassendes Komplettpaket für Wärmedämm-Verbundsysteme bieten.

