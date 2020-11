Frankosil 1K Plus soll Dächer und Anschlüsse zuverlässig abdichten. Das gelte im Neubau ebenso wie in der Sanierung, so der Hersteller. Nun hat Franken Systems seinen bewährten Flüssigkunststoff optimiert: Verarbeiter sollen die Abdichtung nun noch einfacher mit einer Rolle aufbringen können. Das Produkt mit Polyurethan-Hybrid-Technologie soll sich den vorhandenen baulichen Gegebenheiten an passen und zu einer vollflächig haftenden Abdichtung aus härten. Der einkomponentige Flüssigkunststoff wird gebrauchsfertig geliefert und kann nach dem gründlichen Aufrühren direkt aus dem wiederverschließbaren Eimer verarbeitet werden. Er ist, so verspricht es der Anbieter, bereits eine Stunde nach der Verarbeitung regenfest. Frankosil 1K Plus ist nahezu geruchsneutral und enthält keine potenziell gefährlichen Stoffe wie Lösemittel, Isocyanate und Weichmacher. Daher soll sich der Flüssigkunststoff auch für Abdichtungen in Innenräumen und sensiblen Bereichen eignen.

