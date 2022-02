Kreative Arbeitsatmosphäre

Kreative Gedanken brauchen Freiraum, um sich zu entfalten. Man kann sie nicht erzwingen, aber man kann sie fördern – durch eine positive, inspirierende Umgebung, die zum Austausch anregt und neue Perspektiven eröffnet.

Foto: Windmöller/wineo

Windmöller ließ am Unternehmenssitz eine alte Werkshalle zu einem modernen Workspace umgestalten.

Neben großzügigen Ausstellungsflächen, Veranstaltungsräumen und kommunikativen Meeting-Spaces finden sich auf den über 2.000 Quadratmetern auch zehn Büros mit Loftcharakter. Raumhohe Fabrikfenster fluten die Arbeitsplätze mit natürlichem Licht und bieten wohltuende Ausblicke ins Grüne. Gleichzeitig erlauben Innenverglasungen spannende Einblicke: Hinter jeder Glaswand verbirgt sich eine eigene Stilwelt mit perfekt aufeinander abgestimmten Farben, Formen und Materialien. Im Fokus steht der Purline Bioboden, mit dem (fast) alle Büros auf einer Gesamtfläche von circa 400 Quadratmetern ausgestattet wurden. Hier wird deutlich, welche Wirkung verschiedene Dekore und Verlegemuster im Raum entfalten können.

In Office 2 und 3 beispielsweise überrascht der Kontrast: Eine schneeweiße Bodenfläche der Kollektion wineo 1500 in Pure White sorgt in Office 2 für eine erfrischende Raumatmosphäre. Direkt nebenan schafft eine schwarze Fischgrätverlegung der Kollektion wineo 1500 wood XS ein behagliches und dennoch modernes Arbeitsambiente.

Strapazierfähiger Bodenbelag

Im Quiet Room bringt eine Fototapete mit Waldmotiv ein Stück Natur in den Büroalltag. Unterstrichen wird das Ambiente von den eleganten Landhausdielen der Kollektion wineo 1200 wood XL, die mit ihrer authentischen Maserung kaum von echtem Holz zu unterscheiden sind. Wer hier tief durchatmen möchte, der kann das ruhigen Gewissens tun: Der Bioboden besteht aus dem eigens entwickelten Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran, der ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel auskommt. Die Basis bilden überwiegend nachwachsende Rohstoffe und natürliche Füllstoffe. Das Material setzt keine schädlichen Stoffe frei und ist vollkommen geruchsneutral.

Der Bodenbelag soll laut Hersteller pflegeleicht, strapazierfähig und langlebig sein, was ihn zum idealen Untergrund für Büroflächen macht. Hohen Absätzen soll er ebenso standhalten wie rollenden Schreibtischstühlen.