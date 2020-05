Gori X-TREM Holzschutzlasur mit Fast Drying Technologie

Lasur Orientiert an den Ansprüchen des skandinavischen Holzschutzes wurde eine langlebige Beschichtung entwickelt, die„Gori 190 X-TREM DS“. Dabei wurde nicht nur die Witterungsbeständigkeit, sondern auch die Trocknungszeit optimiert: Schon nach sechs Stunden kann laut Hersteller der zweite Anstrich erfolgen.

Die Beschichtungen von Fenstern und Türen müssen besonders hohen Anforderungen gerecht werden. Außen hohe Feuchtigkeit und Schlagregenbelastung, große Hitze und klirrende Kälte – innen oft trockene Raumluft und Belastungen, die sich aus dem regelmäßigen Öffnen und Schließen der Fensterflügel und Türen ergeben.

Mit der Lasur soll der Maler eine transparente, UV- und wetterbeständige sowie wasserdampfdurchlässige Beschichtung schaffen, die die Maserung des Holzes optimal unterstreichen soll. Grundlage der Leistungsfähigkeit: die neue „Weather Protection Technology“. Ein speziell entwickelter UV-Absorber sowie eine Kombination aus hochwertigen Bindemitteln, Pigmenten und UV-Filtern verlängern die Lebensdauer der Beschichtung, verspricht der Anbieter.

Zwei Anstriche an einem Tag

Gleichzeitig sorgt die „Fast Drying Technologie“ für eine schnelle Vernetzung des Bindemittels in der Trocknungsphase und soll damit eine schnelle Trocknung der Beschichtung ermöglichen. Die Lasur soll bereits nach zwei Stunden griff- und regenfest sein. Nach sechs Stunden können Fenster überstrichen oder wieder geschlossen werden. An einem Tag können also zwei Anstriche ausgeführt werden. Weiterhin stellt sich bereits nach 24 Stunden der nahezu endgültige, edle Glanzgrad ein.

Ansatzfreies Lasurbild

Maler sollen mit dem Produkt ein zuverlässig ein gleichmäßiges und ansatzfreies Lasurbild erreichen. Darüber hinaus ermöglichen die insgesamt sehr guten Verarbeitungseigenschaften dieser neuartigen Dickschichtlasur von PPG ein zügiges und sauberes Arbeiten. Der Maler soll von kurzen Verarbeitungszeiten, guter Planbarkeit und zufriedenen Kunden profitieren.

Extreme Farbtonvielfalt

Für die Holzgestaltung mit „Gori 190 X-TREM DS“ stehen u. a. die Kollektionen aus dem PPG Farbsystem „Voice of Colour“ sowie nach NCS und RAL zur Verfügung. Getönt wird über das 32 Pasten PPG Mix Absolut-System.

