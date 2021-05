Holzöl - Pflegeprodukt mit Schutzfunktion vor Kratzern und Flecken

Geöltes Holz ist angesagt. Dieses Produkt soll die natürliche Holzanmutung erhalten und schützen. Zudem soll sich das Öl leicht verarbeiten lassen. Wir zeigen hier Schritt für Schritt, wie Holzöl anzuwenden ist.



Autor: Mario Menghin | Fotos: Adler-Werke

Öle überzeugen Holzliebhaber durch ihre natürliche, matte Oberfläche und ihren samtigen Griff – wenn sie nur nicht so empfindlich wären! Für dieses Problem will Adler eine Lösung bieten: Das Legno Dura-Öl. Die Beschichtung soll der Oberfläche eine natürliche Optik und Haptik bei gleichzeitig hervorragendem Schutz vor Kratzern, Rotweinflecken & Co. bieten– auch auf Arbeitsflächen, Küchen oder anderen stark beanspruchten Oberflächen. Durch seine rutschhemmende Wirkung und Kratzfestigkeit soll sich das Öl darüber hinaus auch für Treppen und Fußböden eignen.

Verarbeitung des Legno Dura Holzöls

Das Öl muss nicht händisch ausgewischt werden – ein zweimaliger Auftrag im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren soll genügen. Adler-Experte Mario Menghin zeigt, wie’s gemacht wird:

Schritt 1: Untergrund vorbereiten. Ein gleichmäßiger Schliff der Oberfläche sorgt später für ein homogenes Beschichtungsergebnis. Schleifen Sie das Holz bis Körnung 220 (für Möbelstücke) bzw. Körnung 150 (Treppen oder Fußböden) an und entfernen Sie anschließend den Schleifstaub.

Schritt 2: Grundbeschichtung. Das Holzöl ist ebenso einfach wie vielseitig in der Verarbeitung, denn es kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Für kleinere Flächen empfiehlt Menghin den Auftrag mit einem hochwertigen Kurzhaar-Roller, der für einen optimalen Verlauf sorgt. Bei größeren Flächen sorgt ein Auftrag im Spritzverfahren für maximale Effizienz.

Schritt 3: Zwischenschliff. Bereits nach fünf Stunden ist die Oberfläche bereit für den Zwischenschliff – durch die schnelle Trocknung sind zwei Aufträge an einem Arbeitstag möglich. Mit einem Glättschliff mit Körnung 220 bis 280 glätten Sie die aufstehenden Holzfasern. Entfernen Sie anschließend wiederum sorgfältig den Schleifstaub.

Schritt 4: Deckbeschichtung. Mit Pinsel, Kurzhaarroller oder Spritzgerät wird die zweite Schicht Öl aufgetragen. Lassen Sie die Oberfläche dann vor der Weiterverarbeitung über Nacht trocknen. Endgültig durchgetrocknet ist die Fläche nach sieben Tagen.

Schritt 5: Arbeitsmaterial sicher entsorgen. Beugen Sie der Gefahr der Selbstentzündung von ölgetränkten Tüchern oder Filtermatten vor. Lassen Sie die Arbeitsmaterialien am besten an der frischen Luft trocknen oder bewahren Sie sie – am besten in Wasser getränkt – in einem dicht verschlossenen Metallbehälter auf und entsorgen Sie sie anschließend korrekt.

Schritt 6: Regelmäßige Pflege. Regelmäßige Pflege bewahrt die Schönheit der bearbeiteten Oberflächen und verlängert deren Lebensdauer. Menghin empfiehlt eine regelmäßige Reinigung mit dem Möbelreiniger Clean. Bei Fußböden lassen sich mit der Legno-Holzbodenseife die besten Ergebnisse erzielen. So freuen sich Kunden auch nach vielen Jahren noch über eine frische, natürliche Oberfläche.