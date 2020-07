Herbol Verpackungsedign vereinfacht Orientierung und Unterscheidung

Herbol führt ein neues Packungsdesign und Farbleitsystem im Bereich Lacke und Lasuren ein. Das Ziel: Eine bessere Orientierung im Sortiment sowie die deutliche Unterscheidung in lösemittelbasierte und wasserverdünnbare Produkte.

Wasserverdünnbare Produkte sind bei einem steigenden Nachhaltigkeitsanspruch der Kunden längst mehr als nur ein Trend geworden – dennoch sind sie oft nicht intuitiv oder schnell im Regal oder der Sortimentsübersicht zu finden. Herbol hat diese Herausforderung jetzt – nach einer umfangreichen Befragung von Malern und Handelsmitarbeitern – gelöst. Das Ergebnis ist ein modernes, übersichtliches Packungsdesign mit einem klaren Farbleitsystem.

Neues Verpackungsdesign

Das neue Design folgt einem einfachen Aufbau: Den ersten Schritt macht hierbei eine klare Struktur der Anwendungskategorien von Universal-Primer, über Metallbeschichtungen bis Spezialprodukte. Jede Kategorie hat hierbei einen eigenen Farbcode und eine Abbildung des typischen Einsatzgebietes.

Der zweite Schritt ist, auf einen Blick klar die unterschiedlichen Produkttechnologien zu erfassen. Die wichtige Unterscheidung in wasserverdünnbar und lösemittelhaltig ist in Zukunft nicht nur im Produktnamen ersichtlich, sondern auch durch den neuen Farbcode hinter dem Produktnamen. Die wässrigen Produkte werden bei Herbol farblich blau markiert, die lösemittelhaltigen Produkte sind in Rot ausgezeichnet.

Abgerundet wird das neue Design durch die Beschreibung der Produkteigenschaften und die Angabe des jeweiligen Glanzgrades. Auf diese Weise finden die Handelsmitarbeiter und Verarbeiter immer schnell und einfach verlässlich das passende Produkt für ihren Anwendungsbereich.