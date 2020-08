Mit der neuen Garten- und Fassadenfarbe will Osmo weiter auf die Entwicklung gesundheitlich unbedenklicher Anstrichsysteme setzen, die auf die Ansprüche der Handwerker abgestimmt sein sollen. Die Neuentwicklung soll sowohl mit ökologischen Argumenten als auch mit besten Verarbeitungseigenschaften punkten können. Lösemittelarm und frei von bioziden Wirkstoffen soll sie selbst für öffentliche Bereiche – beispielsweise für Spielgeräte in Kindergärten und auf Spielplätzen – geeignet sein. Für Verarbeiter ist die Kombination von hoher Deckkraft und schneller Trocknung von Vorteil, denn das soll zwei Anstriche im Abstand von 3 bis 5 Stunden und damit fertige Oberflächen innerhalb eines Tages ermöglichen. Im Spritzverfahren soll sie sowohl als Erstanstrich als auch zur Erneuerung verwitterter Holzoberflächen einsetzbar sein. Ein vorheriges Abschleifen ist beim Überstreichen eines alten offenporigen Anstriches in der Regel nicht notwendig, sodass weitere Arbeitszeit eingespart wird. Die Farbe soll laut Hersteller nicht reißen, abblättern und schuppen. Zusätzlich sollen sich so behandelte Holzoberflächen durch geringe Schmutzanfälligkeit auszeichnen. Die Farbe ist in 15 RAL-Farbtönen erhältlich, weitere Farbtöne nach RAL und NCS sind lieferbar.

www.osmo.de