Robuste Außenfarben: Exterior Paints von Little Greene

Exquisite Farben und zeitloses Interior Design – dafür ist Farbhersteller Little Greene bekannt. Das Unternehmen hat aber auch ein hochwertiges, langlebiges und strapazierfähiges Sortiment an Außenfarben in der Kollektion. Diese versprechen gleichermaßen Schutz und ein ästhetisches Farbergebnis.

Die Produktpalette umfasst hochglänzende und seidenmatte Lacke für alle Holz- und Metallarbeiten im Außenbereich sowie edle, matte Lacke für Mauerwerk und Putz. Alle Finishes werden mit demselben technischen Know-how entwickelt, das auch bei der Entwicklung von Lacken für Brücken, Boote, Schlösser und sogar Leuchttürme eingesetzt wird.

Neue robuste Außenfarbe

Für einen dauerhaften Außenanstrich in einer Vielzahl von Farboptionen empfiehlt sich die neue und verbesserte Intelligent Masonry Paint. Die Farben sind hochgradig wasserbeständig, haften hervorragend und bieten damit optimalen Witterungsschutz. Die umweltfreundliche Farbe auf Wasserbasis trocknet schnell zu einer angenehm glatten, matten Oberfläche. Sie findet ihren Einsatz auf Mauerwerk, neuem Putz, Zementblockmauerwerk und bestehenden Außenanstrichen. Die neue Rezeptur ist schmutz- und wasserabweisend und enthält eine Anti-Pilz- und Anti-Ageing-Technologie. Dadurch hält die Farbe bei korrekter Anwendung bis zu 15 Jahre, bevor ein neuer Anstrich erforderlich ist.

Intelligent Exterior Eggshell

Dieses Produkt findet seine Anwendung bei allene Holz- und Metallarbeiten im Außenbereich, einschließlich Türen, Fensterverkleidungen, Holzbauten, Tore und Gartenmöbel. Es handelt sich um eine haltbare, wasserbasierte, VOC-arme und damit praktisch geruchlose Farbe. Sie ist leicht zu pflegen und absolut witterungsbeständig, hemmt Schimmel- und Algenwachstum. Die farbe kann direkt auf neues und blankes Holz sowie auf entsprechend grundierte Metallarbeiten aufgetragen werden kann.

Intelligent Exterior Eggshell ist eine umweltfreundlichste Anstrichlösungen für alle Holzarbeiten und -möbel im Außenbereich und hat ein elegantes, mattes Erscheinungsbild. Diese Farbe ist in allen Nuancen der Little Greene Farbpalette erhältlich, ist in zwei bis vier Stunden oberflächentrocken und kann in 16 Stunden überlackiert werden.

Tom’s Oil Eggshel

Dank der Ölbasis ist diese Qualität extrem strapazierfähig, hat einen ausgezeichneten Verlauf, eine tiefe Haftung, einen schönen geringen Glanz und ist vollständig wetterbeständig. Diese charmante, abwaschbare Farbe ist ebenfalls in allen Farben erhältlich und eignet sich für Holzund Metallarbeiten im Außenbereich. Sie ist in vier Stunden oberflächentrocken und kann in 16 Stunden überstrichen werden.

Traditional Oil Gloss hat ein klassisches, tief glänzendes Finish, das auf Haustüren und traditionellen Holzarbeiten äußerst elegant wirkt. Es kann sowohl für Holz- als auch für Metallarbeiten im Außen- und Innenbereich verwendet werden. Das Produkt ist extrem strapazierfähig, pflegeleicht und leicht glänzend. Trotz seiner traditionellen Herkunft verwendet dieser Glanzlack die umweltfreundliche Öko-Öl-Rezeptur, die mit natürlich vorkommenden Pflanzenölen formuliert wurde.

Intelligent Gloss

ist eine wasserbasierte Alternative zu den Traditional Oil Gloss und eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Intelligent Gloss ist eine widerstandsfähige, umweltfreundliche und vollständig abwaschbare Farbe mit Glanz. Sie ist schnelltrocknend und eignet sich perfekt für Holzarbeiten und mit geeigneter Grundierung auch für die Verwendung auf Metallen und Gipswänden, insbesondere in Räumen, die häufig gereinigt werden müssen, wie z.B. Küchen und Badezimmer.

Limewash

Dies ist ein sehr traditionelles Finish, das zur Dekoration und zum Schutz poröser Stein- und Kalkputzflächen verwendet wird. Sie ist auf Wasserbasis hergestellt, völlig natürlich und hat eine atmungsaktive Oberfläche. Damit ist sie bestens für alte Mauern geeignet – insbesondere für solche, die zu Feuchtigkeitsproblemen neigen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Anstrichen dringt Limewash in die Oberfläche ein . Durch mehrmaligen Auftrag erhält der Anstrich eine besondere Tiefe. Limewash ist sehr matt und in einer großen Auswahl an Farben erhältlich.

Der intelligente All Surface Primer

Dieses produkt ist ein Alleskönner. Diese wasserbasierte Grundierung ist eine solide Basis für alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich, einschließlich Holz, Metall, Keramikfliesen, laminierten Oberflächen, Glas und Glasfaser.