Markierungssystem für Radwege

Mit Silikal „RM Area Grip“ bietet der Hersteller Silikal aus Mainhausen ein hochwertiges Markierungsprodukt für Außenflächen, wie Rad- und Gehwege, Parkplätze und Sonderflächen.

Radfahren ist im Trend. Für die Sicherheit der Radfahrer, z. B. an stark befahrenen Straßen, ist eine deutliche und rutschhemmende Markierung der Radwege unerlässlich. Für einen guten Start in die Fahrradsaison soll das Markierungssystem auf Basis von Methylmethacrylat sorgen. Auf Asphalt kann Silikal „RM Area Grip“ direkt aufgebracht werden. Für die Beschichtung auf zementösen Untergründen empfiehlt sich eine Oberflächenabtragung und Grundierung, z. B. Silikal RU 380. Der Arbeitsbereich für die Applikation des Silikal „RM Area Grip“ liegt zwischen 5 °C und 35 °C. In weniger als einer Stunde härtet das dickschichtige System aus. Die fertige Markierung weist einen guten „Grip“ auf, so dass Radfahren auch bei Feuchtigkeit und Nässe sicher bleibt. Die Langlebigkeit der Markierung wird durch eine hochwertige Rezeptur erreicht: Mit ihrem hohen Harzanteil bleibt die Markierung auch bei Bewegungen des Untergrunds elastisch. Für die Farbstabilität, z. B. bei Verkehrsrot, sorgt der großzügige Anteil von hochwertigen Pigmenten. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Als passende weiße Linienbegrenzung eignet sich Silikal „RM Line Weiß“, das üblicherweise mit der Ziehschuhtechnik aufgetragen und mit reflektierenden Perlen abgestreut wird.

Der Silikal-Entwicklungsleiter Dr. Peter Loh sagt: „Das zweikomponentige Produkt ist einfach in der Anwendung. Es wird lediglich mit einer handelsüblichen Farbrolle aufgerollt. Der Anwender muss also nicht mehr auf die Knie gehen, wie das sonst beim Markieren oft notwendig ist. Mit mehreren Rollen können auf diese Weise auch große Flächen schnell beschichtet und anschließend schnell für den Straßenverkehr wieder freigegeben werden.“

Weitere Infos:

www.silikal.de

24. Februar 2020