Der Pigmentspezialist Kremer präsentiert mit insgesamt 63 unterschiedlichen schwarzen und weißen Farbaufstrichen eine große Auswahl an historischen und modernen Pigmenten. Die Farbkarten werden in Handarbeit im Siebdruckverfahren hergestellt. Dabei werden die Originalpigmente bis auf wenige Sonderfälle in einem wässrigen Bindemittel auf der Basis von Gummi Arabicum gebunden. Dadurch wird der Farbton des Pigments kaum verändert. Alle Farbkarten werden in einer abheftfähigen Dokumentenmappe geliefert. Die Farbmuster sind auf säurefreies 180 Gramm-Papier gedruckt, die einzelnen Blätter im DIN A4-Format können beliebig nebeneinanderlegt und verglichen werden. Alle Farben sind einschichtig aufgetragen. Ein Teil des Papiers wurde zuvor mit einer Grauskala bedruckt, welche die Deckkraft der Pigmente verdeutlichen soll. Erhältlich ist die Farbkarte für 15,00 € (zzgl. MwSt. und Versand)unter der Bestellnummer #990016 im Kremer Pigmente Onlineshop

www.kremer-pigmente.com

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: