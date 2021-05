Vier Holzanstriche des Eco-Sortiments von Remmers wurden auf Bienenverträglichkeit geprüft. Sowohl die Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] als auch die Öl-Farbe [eco], die Gartenholz-Öle [eco] und das Patina-Öl [eco] wurden von einer staatlichen Prüfanstalt einem wissenschaftlich anerkannten Prüfverfahren unterzogen, das den Anstrichen dieselbe Verträglichkeit bescheinigte wie unbehandeltem Holz. Alle auf Basis nachwachsender Rohstoffe entwickelten Eco-Holzanstriche orientieren sich von der Konzeption und Produktion über Verpackung und Logistik bis hin zu Anwendung und Entsorgung konsequent am Prinzip der Nachhaltigkeit. Das macht sie insgesamt gesundheitlich unbedenklich und umweltverträglich. Zugleich sind diese Produkte laut Hersteller sehr leistungsfähig und bieten zudem Profi-Qualität. Die soll sich in der einfachen Verarbeitung und der Langlebigkeit der Anstriche zeigen. So eignet sich die wasserbasierte Öl-Farbe laut Anbieter unter anderem für die Gestaltung von Holz im Vintage-Look im Innen- und Außenbereich. Die tropfgehemmte Farbe soll nicht abblättern, ist zudem wetter- sowie UV-beständig. Die Öl-Dauerschutz-Lasur wiederum kommt als wasserbasierte Lasur nicht nur für maßhaltige Bauteile wie Fenster und Türen, sondern auch für Zäune, Carports, Profilbretter oder Gartenhäuser zur Anwendung. Das emissionsarme Gartenholz-Öl ist vegan, rutschhemmend sowie wetter- und UV-beständig. Dabei ist es sparsam im Verbrauch, was dem Nachhaltigkeitsgedanken ebenso entspricht wie die Tatsache, dass es durch seine Langlebigkeit den Materialeinsatz auf Dauer reduziert. Für eine außergewöhnliche Optik sorgt das Patina-Öl . Die natürlichen Grautöne sollen das Holz aktiv schützen und es vor Austrocknung bewahren. Das wasseremulgierte Öl soll sich leicht verarbeiten lassen und tief in das Holz eindringen. Es ist atmungsaktiv, rutschhemmend, sowie wetter- und UV-beständig.

www.remmers.com/de/eco-bienen