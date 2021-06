Vinyl-Wandbekleidung von Vescom mit neuer Kollektion

Mit dem neuen Dessin Sila und einem Farb-Update des beliebten Klassikers Shannon wird die Vinyl-Wandbekleidungskollektion von Vescom jetzt noch umfangreicher. Trotz ihrer unterschiedlichen Oberflächen lassen sich die beiden Strukturen gut miteinander kombinieren. Shannon ist durch die neue Farbauswahl heute so modern wie vor 50 Jahren. Sila ergänzt das neue Portfolio an funktionalen Wandbelägen.

Shannon: Neuauflage eines Klassikers

Shannon ist seit Beginn der 1970er Jahre Teil der Vescom-Kollektion. Im Laufe der Zeit wurde das Dessin immer wieder neu aufgelegt und für neue Kontexte aktualisiert. Shannons Authentizität basiert auf einer einzigartigen handwerklichen Geschichte. Das Dessin wurde zu einer Zeit entwickelt, als Muster noch von Hand auf Walzen graviert wurden und erinnert an gemeißelten Stein, gehämmertes Metall oder Mosaikfliesen. Dieser handwerkliche Ausdruck ist bis heute erhalten geblieben und verleiht der Wandbekleidung einen starken Charakter und einen ganz eigenen Charme. Shannon ist ein echter Blickfang und kommt nicht zuletzt im Einzelhandel und in der Hotellerie hervorragend zur Geltung. Die Palette umfasst 22 Farbtöne, darunter zahlreiche matte Neutraltöne, die an gekrepptes Papier oder strukturierte Keramik erinnern.

Sila: Schlicht und doch raffiniert

Hinter Silas schlichtem und doch raffinierten Design verbirgt sich Innovation auf höchstem Niveau. Sila sieht aus wie ein gewebter Stoff und wirkt damit auf den ersten Blick eher unspektakulär. Doch die Struktur dieses Dessins basiert auf einem umfangreichen Know-how und modernsten technologischen Prozessen. Die ultrafeine Zusammensetzung und die filigrane Prägung des Wandbelags unterstreichen Vescoms Kompetenz in der 3D-Designentwicklung. Die Farbpalette von Sila umfasst 25 strahlende, frische Frühlingsfarben.

Leicht zu reinigen und desinfizierbar

Entwickelt aus der Perspektive des Nutzers und unter Einhaltung strenger internationaler Vorgaben für den Objektmarkt, kombinieren die Vinyl-Dessins Shannon und Sila alle Vorteile eines extrem haltbaren und langlebigen Materials mit zeitgemäßer, attraktiver Ästhetik. Sie sind schwer entflammbar sowie licht- und farbecht. Außerdem sind sie leicht zu reinigen und können mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln, die vom Robert-Koch-Institut frei gegeben sind, behandelt werden.Somit eignen sich die Tapeten auch für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen.