Little Greene setzt seine Zusammenarbeit mit dem National Trust, einer Denkmalschutzorganisation, für Vintage-Tapeten fort. Aus dieser Kooperation heraus ergibt sich eine vielseitige Kollektion von Vintage-Tapeten zeitgenössischer Designs, die auf historischen Originalmustern basieren.

Fotos: Little Greene

Seit Januar 2018 arbeitet der britische Hersteller mit dem National Trust zusammen. Nach der ersten Zusammenarbeit für die Farbkarte ,Green’ folgte die Tapetenkollektion ,National Trust Papers’ und zuletzt die Kollektion ,Stone’, aus der 11 Farben von Fundorten des National Trust Portfolios stammen. Jetzt geht es mit Vintage-Tapeten weiter.

Im Herbst 2021 werden die neuen Vintage-Tapeten ,National Trust Papers II’ erhältlich sein, die sieben Designs in insgesamt 42 Farbstellungen umfassen und dabei über 400 Jahre Dekorationsgeschichte widerspiegeln sollen. Jede Tapete der Kollektion wurde neu gezeichnet und in neuen Farben gestaltet. Dabei wurden die traditionellen und ursprünglichen Herstellungsmethoden und -materialien mit einbezogen. Die Designelemente stammen von Blockdruckpapieren aus dem georgianischen und viktorianischen Zeitalter und auch von älteren dekorativen Objekten, wie einem Lederwandbehang oder einem Wandteppich aus dem 15. Jahrhundert.

Vintage-Tapeten: Zeitgemäß interpretiert

Die zeitgemäße Interpretation macht diese Vintage-Tapeten zu einer zeitlosen Kollektion für alle architektonischen Stile. Zu der Kollektion gehören die Tapeten ‚Massingberd Blossom‘, die in Gunby Hall in Lincolnshire entdeckt wurde, die verspielte ‚Burges Snail‘ aus Montacute House und die authentische spätgeorgianische ‚Beech Nut‘, die in Oxburgh Hall in Norfolk entdeckt wurde. Das Lebensbaum-Motiv ‚Mandalay‘ stammt von einem Leder-Wandbehang des Dschungelbuch-Autors Rudyard Kipling. Hinzu kommen das Damast-Design ‚Tulip‘, der kleinformatige Druck ‚Moy‘ und das botanische ‚Millefleur‘, das von einem konservierten Wandteppich in Montacute House inspiriert ist.

„Es ist ein Privileg, Zugang zu dem prestigeträchtigen Portfolio des National Trust zu haben. Die Objekte des National Trust sind sehr unterschiedlich in ihrer Innenarchitektur. Da ist es eine wahre Freude, eine Kollektion zu schaffen, die die vielfältigen Stile dieser historisch bedeutsamen Innenräume umfasst“, so Ruth Mottershead, Marketing Director von Little Greene. „Little Greene versteht und respektiert die dekorativen Künste und Designs, die in den historischen Häusern des National Trust zu finden sind. Deshalb freuen wir uns sehr, mit ihnen an einer zweiten Tapetenkollektion zusammenzuarbeiten. Es ist so aufregend zu sehen, wie die von uns betreuten Häuser nicht nur Besucher, sondern auch die zeitgenössische Innenarchitektur inspirieren“, so Clare Brown, Leiterin der Markenlizenzierung National Trust. Vom Erlös jeder verkauften Tapetenrolle wird ein Teil dem National Trust gespendet, um das historische Erbe und die darin liegende Schönheit für alle und allzeit zu erhalten.

