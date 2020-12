120 hochwertige, satte Farbtöne von zeitloser Modernität: Die Kollektion von CAPAROL ICONS macht Farbe zum Architekturelement. Als Teil ganzheitlicher Raumgestaltung bringen die Farben Stil und Wohlfühlatmosphäre in jeden Raum.

CAPAROL ICONS ist ein junges Unternehmen, das von der Erfahrung des Mutterkonzerns DAW profitiert. Der größte privat geführte Baufarbenhersteller Europas ist für zahlreiche Meilensteine in der Farbenentwicklung weltweit verantwortlich. Bereits seit 125 Jahren führt die engagierte Inhaber- Familie Murjahn das Unternehmen aus dem hessischen Ober-Ramstadt.

Innovative Rezeptur und höchste Qualität

Auf dieser Grundlage konnte auch die neue und innovative Re-zeptur der Farben und Lacke entstehen, die besonders farbtief und brillant sind. Das gesamte CAPROL ICONS Sortiment ist wasserbasiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei, absolut geruchsneutral und geeignet für Kinderspielzeug. Für die umwelt- und gesundheitsfreundlichen Rezepturen des CAPAROL ICONS Sortiments verwendeten die ProduktentwicklerInnen nur die wertvollsten Rohstoffe, übertreffen damit die strengen Richtlinien für deutsche Farbenhersteller und liegen unter den Richtwerten des internationalen Wettbewerbs. Ein maximales Ergebnis bezüglich Farbtiefe und Verlauf garantieren ein sehr hoher Anteil an Bindemitteln und der niedrige Gehalt an Füllstoffen, eine sehr gute Pigmenteinbindung zudem eine deutlich strapazierfähigere Oberfläche als vergleichbare High-End-Produkte.

Die Kollektion im Überblick

Die neu entwickelte Rezeptur von CAPAROL ICONS ist ideal für glatte Wände, auf denen sie eine einzigartig ebenmäßige, strukturfreie Oberfläche mit samtiger Haptik entwickelt. Das Sortiment umfasst insgesamt 120 unterschiedliche Farbtöne als Innenfarben für Wände und Innenlacke für Holz und Metall. 117 dieser Farben sind jeweils in zwei Glanzgraden erhältlich: Matt Finish und Silk Finish. Drei Töne sind in Metallic Finish verfügbar. In der Kategorie Lacke sind 117 Nuancen Teil der besonderen Kollektion – auch hier wieder in Matt und Silk Finish. Die verschiedenen Glanzgrade und Oberflächenbeschaffenheit passen sich den Funktionen, Materialien und Lichtverhältnissen in Räumen aller Art an. Das passend zur Kollektion entwickelte Grundierungssystem ist mit ebenso hochwertigen Bindemitteln und Pigmenten rezeptiert, wie die Farben und Lacke, die exakt auf diese abgestimmt sind.

Beste Verarbeitungseigenschaften

CAPAROL ICONS Produkte sind dank des sehr guten Verlaufs bei gleichzeitig langer Offenzeit einfach und effizient zu verarbeiten. Die Innenfarben und Lacke lassen sich nahezu spritzfrei auftragen und sind mit einem Verbrauch von ca. 10 m²/l zugleich hoch ergiebig. In Kombination mit den eigens dazu entwickelten Grundierungen ergibt sich ein ideales Beschichtungskonzept für glatte, matte Wände. Die 120 Farbtöne der Kollektion sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich einfach kombinieren. Natürliche und pastellige Farben sind ebenso vorhanden wie besonders leuchtende Nuancen sowie Neon- und Metallic-Töne. Die mit CAPAROL ICONS gestrichenen Wände verleihen Räumen ein einzigartiges, pudrig-mattes Flair – das ideale Produkt für anspruchsvolle Kunden.

Anstrichempfehlung

Für eine möglichst glatte und strukturarme Oberfläche sollten die Innenwandfarben in den Glanzgraden Matt und Silk Finish mit der kurzflorigen Spezialwalze Caparol Feinroller gleichmäßig auf-getragen werden. Das Nachrollen sollte mit einer geringen zeitlichen Verzögerung nach Auftragen der Farbe erfolgen. Mit der entsprechenden Untergrundvorbehandlung mit glattem Vlies oder auf glattem Putz, mindestens Qualitätsstufe Q3 (je nach Objektbedingung gegebenfalls höher) sowie der Grundierung CAPAROL ICONS Finest Wall Paint Primer lassen sich besonders glatte, elegante Oberflächen erzielen.

Auf einen Blick: ebenmäßige, elegante Oberfläche

ideal für glatte Untergründe

deutlich höherer Pigmentanteil im Vergleich zu herkömmlichen Farben

hohe Farbbrillanz und Farbtiefe

optimales Deckvermögen, kombiniert mit CAPAROL ICONS Grundiersystem

strapazierfähige Oberflächen

sehr leichtgängig

sehr guter Verlauf

lange Offenzeit

sehr geringe Spritzneigung

extrem ergiebig

emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei

geeignet für Kinderspielzeug gemäß

DIN EN 71–3

DIN EN 71–3 umweltfreundlich

diffusionsfähig

wasserverdünnbar

geruchsarm