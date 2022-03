Im Wendland will eine Genossenschaft neue Formen des gemeinsamen Wohnens, Arbeitens und Lebens auf dem Land entwickeln. An den bis Ende 2021 entstandenen zwölf Holzhäusern kamen an Dach und Fassade Holzfaserdämmstoffe zum Einsatz – nachhaltig auf allen Ebenen

Autor: I Fotos: Thorsten Scherz

Angelehnt an die dörfliche Siedlungsform der klassischen wendischen Runddörfer gruppieren sich die ersten zwölf Gebäude keilförmig um den ovalen Dorfplatz. Die zweigeschossigen Holzhäuser mit Pultdach lassen sich flexibel zu kleineren und größeren Einheiten zusammenlegen und bieten Platz für generationenübergreifendes Wohnen und Kleingewerbe. Ein Gemeinschaftshaus mit Dorfcafé, Gesundheitszentrum sowie Übernachtungsmöglichkeiten komplettiert das Leben im neuen Dorfkern.

Alle Häuser sind nach KfW-40-Standard gebaut und bestehen im Wesentlichen aus Holz und Lehm. So wurde auch bei der Dämmung viel Wert auf Ökologie und Ressourcenschonung gelegt und Dach und Fassade mit natürlichen Holzfasern gedämmt. Auf dem Dach schützt in Kombination mit einer geeigneten Unterdeckbahn die winddichtende und feuchteunempfindliche Holzfaserdämmplatte Multitherm vor Kälte und Hitze. Ihre Dampfdiffusionsoffenheit sorgt zudem für eine sehr gute Feuchtregulierung.

An der Fassade, die später mit Wein, Spalierobst und Beeren nutzbar begrünt werden soll, kommen hinter Putz und Holzverschalung ebenfalls Dämmstoffe aus Holzfasernzum Einsatz. Die Putzträgerplatte Thermowall-NF wurde wegen ihrem optimalen Wärme- und Hitzeschutz sowie verbesserten Schallschutz von den Bauherren ausgewählt. Die stoßsichere Holzfaserdämmplatte mit Nut- und Federprofil überzeugt zudem durch ihre hohe Maßgenauigkeit für eine zeitsparende und einfache Verlegung. Hinter der vorgehängten hinterlüfteten Fassade im Obergeschoss dämmt die regensichere Unterdeckplatte Ultratherm.

