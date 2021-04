Robustes Baustellentelefon mit Hygieneschutz - Cat phones

Cat-phones stellt mit dem Cat S42 H+ und dem Cat B40 4G-Feature Phone zwei neue Handys vor. Beide Geräte sind mit einem umfassenden antimikrobiellen Schutz ausgestattet.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Cat phones bekannt für robuste Mobiltelefone, die einen taffen (Arbeits-)Alltag und selbst härteste Bedingungen problemlos meistern. Diese Widerstandsfähigkeit hat Cat phones jetzt zusätzlich an die aktuelle Situation angepasst und einen neuen Standard für Handy-Hygiene geschaffen.

Smartphone mit Hygieneschutz

Cat S42 H+

Das Cat S42 H+ (Hygiene Plus Innovation) verfügt als erstes Smartphone über einen umfassenden antibakteriellen und antimikrobiellen Schutz, der bereits im Gerät integriert ist. Alle Komponenten erfüllen nicht nur Militärstandards, sondern wurden während des Herstellungsprozesses mit der antimikrobiellen Biomaster®-Technologie ausgestattet. Hierbei werden Silberionen eingesetzt, um das Bakterienwachstum zu verringern. Die Technologie wurde nach dem internationalen Standard ISO 22196 getestet und hemmt das Bakterienwachstum nachweislich um über 80 Prozent innerhalb von 15 Minuten – und sogar um 99,9 Prozent innerhalb von 24 Stunden.

Das Smartphone ist, wie alle Geräte von Cat phones, wasserfest und erfüllt die Schutzklassen IP68 und IP69. Es kann vollständig in warmes Wasser getaucht und mit Seife gewaschen werden. Darüber hinaus kann das Cat S42 H+ mit Alkohol, Desinfektionsmitteln und Chlorreinigern desinfiziert werden, wie umfangeiche Tests beweisen. Das Gerät wurde etwa unter anderem im Test 3000 Mal Mitteln auf Chlorbasis ausgesetzt. Mit dieser Robustheit und der neuen Innovation setzt Cat phones neue Standards in der Handy-Hygiene.

Cat B40

Die zweite Neuheit, das Cat B40, ist ein 4G-fähiges Feature Phone. Mit diesem Gerät bleiben Nutzer auch unter extremen Bedingungen in Kontakt, und können telefonieren und Textnachrichten senden. Auch das Cat B40 erfüllt die Schutzklassen IP68 und IP69 und bietet die Hygiene Plus Innovation: Alle äußeren Komponenten des Geräts sind ebenfalls mit einem antimikrobiellen Schutz auf Basis von Silberionen ausgestattet. Dieser vermindert wirksam schädliche Keime (ISO22196).

Bakterien auf den Smartphone

Gerade in der aktuellen Situation ist Hygiene so wichtig wie noch nie. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hat anerkannt, dass Mobiltelefone möglicherweise Bakterien und Viren auf das Gesicht oder die Haut übertragen.1 In einer Studie der medizinischen Fachzeitschrift „Germs“ wurden 2017 auf Mobiltelefonen über 17.000 Bakterien gefunden. Andere Studien haben gezeigt, dass das Mobiltelefon in der Tasche sogar zehnfach schmutziger ist als ein Toilettensitz.

Das neue Cat S42 H+ und Cat B40 mit dem antimikrobiellen Schutz, das sich darüber hinaus sehr gut reinigen lässt, ist für alle optimal geeignet, die viel mit anderen Leuten zu tun haben.

Cat S42 H+ und Cat B40 – die Eigenschaften von Hygiene Plus:

Die Geräte sind vollständig wasserdicht, lassen sich in Wasser tauchen­ und mit Seife und Desinfektionsmitteln reinigen

Unempfindlich gegen Chlorreiniger: Wischtest mit Reinigern auf Chlorbasis mit 3000 Zyklen

Unempfindlich gegen Chemikalien: Abriebtest mit Alkohol mit 100 Zyklen, unempfindlich gegen chemische Reiniger und Desinfektionsmittel, die im Alltag eingesetzt werden

Keine Handyhülle erforderlich

Widerstandsfähig gegen Sand, Staub und Schmutz (IP 68 und IP69)

Militärischer Standard (MIL-SPEC 810H): Extreme Temperaturbeständigkeit, Vibrations- und Sturztests

Falltest aus bis zu 1,8 Meter Höhe auf Stahl mit mehrfachen Stürzen auf jede Seite und Ecke

Wasserdichtigkeit: Cat S42 H+ bis zu 1,5 Meter für bis zu 35 Minuten Cat B40 bis zu 1,2 Meter für bis zu 35 Minuten



Eigenschaften und Funktionen des Cat S42 H+

Leistungsstarker 4200mAh Akku

Corning® Gorilla® Glass 5

5.5″ HD+ 18×9 Display, optimiert für den Outdoor-Gebrauch. Der Touchscreen kann mit nassen Fingern und mit Handschuhen bedient werden.

Android™ 10 (ein Upgrade auf Version 11 ist für Herbst 2021 geplant)

3GB RAM, 32GB ROM, erweiterbarer Speicher Storage (microSD™)

Mediatek Helio A20 MT 6761D Chipsatz, 1,8GHz Quad-Core Prozessor

13MP Kamera, 5MP Frontkamera

LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi

Besonders griffiges Design für einen festen Halt

Programmierbare Kurzwahltaste für Push-to-Talk (PTT), SOS (Lone Worker App) oder zum einfachen Starten der Taschenlampe oder Kamera

Bluetooth 5.0, NFC

3,5 mm Audiobuchse (wasserdicht)

Kuratierter App- und Content-Katalog

Dual-SIM – Nano-SIM + microSD™

2 Jahre Garantie

Android Enterprise Support

Sicherheits-Updates für einen Zeitraum von 3 Jahren

Zero-touch Support

Eigenschaften und Funktionen des Cat B40

1800mAh fest verbauter Lithium-Ionen-Akku, Standby bis zu 30 Tage, 11 Stunden Sprechzeit

2,4″ QVGA Display

Proprietäres Betriebssystem

Erweiterbarer Speicher, microSD™ bis zu 32GB*

Unisoc T117 Prozessor

2MP Kamera

VoLTE, betreiberabhängig GSM Bänder 2,3,5,8 3G Bänder 1,2,5,8 4G Bänder 1,3,7,8,20,28

Sehr helle Taschenlampe mit 100+ Lumen

USB-C

Bluetooth 5.0

3,5mm Audiobuchse (wasserdicht)

Nano-SIM, Einzel-SIM

Hält Temperaturen von -25°C bis zu 55°C stand

145x62x18mm

157g

2 Jahre Garantie

