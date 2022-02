Digital Beton in Stand setzen

Die Präsenzveranstaltung „BetonInsta 2022“ unter 2-G-Plus-Regelung bot ein buntes Angebot: Referate zu unterschiedlichen Bereichen der Betoninstandhaltung sowie ein Vortrag zur Digitalisierung der Fremdüberwachung und eine begleitende Fachausstellung ermöglichte den Teilnehmern, sich über aktuelle Entwicklungen der Branche zu informieren. Diskutiert wurden etwa Fragen, inwieweit z. B. Chloride im Beton verbleiben dürfen, wie die vorhandene Carbonatisierungstiefe des Betons die Restnutzungsdauer beeinflusst und welche Korrosionsschutzprinzipien eine technisch und gleichzeitig wirtschaftliche Lösung darstellen. Das Fazit: Bei der Carbonatisierung existiert kein festzulegender Grenzwert, ab dem möglicherweise mit Korrosion zu rechnen ist. Zur Abschätzung der Restnutzungsdauer soll der Bemessungswert der Carbonatisierungstiefe kleiner sein als die ermittelte Betondeckung. Uwe Grunert, Leiter der Prüf- und Überwachungsstelle der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. in Berlin, erläuterte das Prinzip der Fremdüberwachung nach den aktuell gültigen Regeln. Dabei gibt es auch digitale Methoden wie das FÜ-Portal (Fremdüberwachungsportal), das aktuell von der BGIB entwickelt wird. Nach der Test- und Einführungsphase wird es Mitgliedern der Bundesgütegemeinschaft in Kürze zur Verfügung gestellt. Ziel ist, die Abläufe zwischen allen an der Betonerhaltung Beteiligten deutlich zu beschleunigen. Innovative 3D-Bauwerksaufnahmeverfahren zur Erzeugung und Erhebung von umfangreichen Bauwerksinformationen , digitale Rissanalysen aber auch ein Beitrag zu „Druck im Berufsalltag“ rundeten das Programm ab. Ergänzend zu den Vorträgen boten 23 Aussteller sowie 19 ausführende Unternehmen und Ingenieurbüros der bundesweiten Planergütegemeinschaft (GUEP) den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über neueste Produkte, Produktentwicklungen und Dienstleistungen rund um die Betoninstandsetzung zu informieren.

