Kunst im Zentrum

Mit dem Künstler Gert Riel eröffnet das Branchenzentrum seine neu aufgestellte Kunstreihe. Zweimal im Jahr gibt es nun die Gelegenheit, in der Eingangshalle und an den für Ausstellungen vorbereiteten lichten Wänden des Branchenzentrums sich mit Positionen der aktuellen Kunst auseinanderzusetzen. Die neue Reihe steht unter dem aktuellen Begriff „Symbiozän“. Er findet Anwendung in Wissenschaft, Architektur und Kunst und meint eine Verwebung von menschengemachten Materialien mit der Umwelt. An neuen Lösungen, umweltgerechte und ressourcenschonende Materialien zu finden, arbeiten weltweit Teams. Das „Mycelprojekt“ im Kompetenzzentrum des Branchenzentrums ist ein Beispiel dafür. In seinen neuesten Arbeiten, die im Branchenzentrum zu sehen sind, setzt Gert Riel Stahlplatten mit Synthetik-Seilen oder – Gurten unter Spannung. Etwa eine zwei Meter hohe und vier Meter lange Stahlplatte kommt durch ein diagonal an ihren Rändern befestigtes und gespanntes Seil aus dem Lot, verdreht sich, lagert nur noch an zwei Stellen auf und erscheint plötzlich erstaunlich leicht.

Die Ausstellung ist noch bis 28.Oktober 2022 in den Räumen des Branchenzentrums Ausbau und Fassade, Siemensstraße 6-8 in 71277 Rutesheim zu sehen.

Geöffnet ist die Ausstellung jeweils montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr.

Anmeldung erforderlich unter 0715230550-200 oder unter info@bz-af.de.

www.stuck-verband.de