Aspecta Contours – in Deutschland ausschließlich über die Schlau Großhandels GmbH & Co. KG verfügbar – ist ein mehrschichtiger, massiver, nur acht Millimeter starker LVT-Bodenbelag. Neu interpretierte Parkettklassiker können zu individuellen Bodenmustern verlegt werden. Die Dekore scheinen aus vielen einzelnen, kleinen Planken zu bestehen. Tatsächlich sind es jedoch Dielen im XL-Format auf denen das Dekor aus einem Pool von 216 verschiedenen kleine Einzelplanken mit einem, laut Hersteller, neuen Verfahren zusammengefügt wird. Das Ergebnis ist ein Bodenbelag, bei dem sich der Rapport nicht wiederholt. Entsprechend des Trends zu hochwertigen, individuellen Interior-Design-Konzepten, kann jeweils unter acht verschiedenen Farbstellungen innerhalb der vier Eiche-Dekore Chantilly, Chambord, Versailles und Tarascon gewählt werden; so stehen insgesamt 32 verschiedene Varianten zur Auswahl. Alle Dielen sind mit einer 4-seitigen Mikrofase versehen. Die ausdrucksstarken Dessins werden durch die Deckschicht aus Duraspect Extreme Surface Protectant zuverlässig schützt. Das patentierte Material ist ausgesprochen abriebfest und fleckenabweisend. Die Unterschicht der Bodenbeläge, eine HDPE-Unterlage, sorgt für eine gute Schalldämmung und erhöhten Gehkomfort.