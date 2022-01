SEP – der Spezialist für hochwassergeschädigte Wandflächen

Mit SEP Sanier- und Entfeuchtungsputz für den Innenbereich bietet GIMA einen Spezialputz zur Sanierung hochwassergeschädigter Bausubstanzen in Verbindung mit hohen Restfeuchten. Er unterstützt das Mauerwerk in der Abtrocknung und weist eine hohe Salzresistenz auf.

Ein Überschwemmungsschaden im Innenbereich bedeutet häufig eine komplette Instandsetzung der zerstörten Putzsubstanz der Wandflächen. Dies stellt sich in der Praxis als äußerst schwierig und zeitintensiv heraus, da neben den geschädigten Putzflächen meist auch die darunter liegende Bausubstanz massiv durchfeuchtet wurde. Eine unmittelbare Sanierung ist mit herkömmlichen Putzsystemen nicht möglich, da hierfür ein trockener Untergrund Voraussetzung ist. Für diese extremen Rahmenbedingungen wurde GIMA SEP Sanier- und Entfeuchtungsputz entwickelt. Der mineralischer Entfeuchtungsputz auf Sanierputzbasis der Kategorie CS II nach DIN EN 998–1 ist hervorragend geeignet zum Verputzen auf feuchtem Mauerwerk. Er unterstützt aktiv die Gebäudetrocknung und ist auf allen gängigen Mauerwerkstypen einsetzbar. Aufgrund seines hohen Porenvolumens kann dieses Spezialprodukt auch als zweilagiger Sanierputz auf salzbelasteten Untergründen eingesetzt werden. Salze & Phosphate werden in der putzeigenen Wabenstruktur gebunden. Auf diese Weise wird das Ausblühen auf Wandflächen langfristig verhindert.

In Einzelfällen muss nicht der gesamte Altputz abgenommen werden. Hier empfehlen wir final die komplette Wandfläche dünn mit einem atmungsaktiven Putz der GIMA Kalk-o-lith®-Familie zu überarbeiten. So kann eine anhaltend schimmelabweisende Umgebung geschaffen werden, ohne das auf die Individualität in der Wandgestaltung verzichtet werden muss.

SEP – der auf dem Markt einmalige Spezialputz – wurde bereits erfolgreich in den Hochwasserjahren 2013 und 2016 in Bayern und Sachsen eingesetzt, wo er sich bis heute bewährt. Dank geprüfter Qualität sowie einem abgestimmten Produktkonzept für Verarbeitung & Endbeschichtung kann ein über Jahre hinweg professionelles Wandbild geschaffen werden, welches das gesunde Raumklima unterstützt.

Profi-Tipp: Auch feuchte Kellerräume können mit SEP Sanier- und Entfeuchtungsputz schnell und effektiv beim Abtrocknen unterstützt werden.

Weitere Informationen:

www.gima-profi.de