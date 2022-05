Kostenlos informiert

Der Trockenmörtel-Spezialist HASIT bietet seinen Kunden ein umfassendes und kostenloses Webinar-Programm über Putze, WDVS und Sanierungen/ Renovierungen an. Geplant sind insgesamt 13 Webinare. Die 45-minütigen Sessions finden ausschließlich digital statt. Interessierte können so ortsunabhängig und ohne lange Anfahrt teilnehmen. Die Webinare können live oder später on-demand besucht werden. In beiden Fällen haben Teilnehmer die Möglichkeit, via Chat beziehungsweise integriertem Nachrichtendienst, Fragen mit den Experten von HASIT zu klären. Die Teilnahme steht allen interessierten Bauprofis offen und ist kostenlos.

Jetzt mehr erfahren unter www.hasit.de .